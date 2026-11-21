Dok većina ljudi pojam "noćnog života" povezuje s izlascima, muzikom i druženjem, jedan srebrni Avatr 12 u Kini shvatio je to prilično bukvalno, samo što mu je plesni podijum bila prazna podzemna garaža, a partner, vlastiti sistem za automatsko parkiranje.

Priča, o kojoj je pisao i njemački Bild te objavio video prilog, zvuči kao scena iz neke komedije o sudaru čovjeka i tehnologije, ali u stvarnosti se dogodila usred noći u potpuno praznoj garaži.

Oko tri sata ujutru mir u inače tihoj garaži prekinuli su neobični, ponavljajući zvukovi manevrisanja. Čuvar, naviknut na noćne smjene bez većih uzbuđenja, krenuo je za zvukom očekujući možda kakvog zalutalog vozača.

Međutim, kada je stigao na lice mjesta, dočekao ga je prizor zbog kojeg je vjerovatno dvaput protrljao oči: na vozačevom sjedištu nije bilo nikoga. Srebrna električna limuzina samostalno je vozila naprijed i nazad, uporno pokušavajući da se smjesti na parking mjesto. Svaki put bi d‌jelovalo kao da kreće u završni potez, ali bi onda naglo prekinula radnju i krenula ispočetka u beskrajnoj petlji perfekcionizma.

Čuvaru nije preostalo ništa drugo nego da stoji i gleda ovaj noćni performans, jer automobil nije mogao tek tako zaustaviti, dok je elektronika neumorno odrađivala svoj "trening".

Tek kada je svanulo i kada je vlasnik provjerio podatke u sistemu vozila, postalo je jasno koliko je ova noćna sesija zaista bila intenzivna. Sistem za automatsko parkiranje aktivirao se tokom noći čak 868 puta uz isto toliko neuspješnih pokušaja da pronađe "onaj pravi" položaj.

Čini se da je automobil uzeo zadatak !parkiraj precizno do milimetra" previše ozbiljno. Umjesto da kaže "dovoljno je dobro, ne ide niko za mnom u tri ujutro", algoritam je izgleda odlučio da traži savršenstvo sve dok mu ne ponestane strpljenja ili dok se napokon ne zaustavi.

Kad "pametno" postane malo previše uporno

U Kini se sve češće bilježe slične zgode i nezgode s automatizovanim sistemima parkiranja. Nekada nam se čini da vozači muku muče s parkiranjem, ali ovd‌je se pokazalo da i pametna elektronika zna zaglaviti u sopstvenoj logici naročito kada nema nikoga da pritisne dugme i kaže: "Dosta je bilo, stani, idemo kući".

Na kraju se auto ipak zaustavio, a vlasnik je dobio priču koju će prepričavati uz svaku kafu: njegov Avatr 12 možda nije uspio da se parkira iz prve, ali je zato odradio kondicioni trening za čitav vozni park, prenosi Automobili.ba.