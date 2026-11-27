Njemačka je ponovo pomjerila početak primjene digitalne vozačke dozvole, pa su nove najave njemačkog Ministarstva saobraćaja da će ona biti dostupna sredinom decembra.

Digitalna vozačka dozvola biće integrisana u besplatnu aplikaciju „i-Kfz“, koju razvija Savezna uprava za motorna vozila, prenio je njemački „Auto bild“.

U istoj aplikaciji od novembra 2025. godine moguće je čuvati i digitalnu verziju saobraćajne dozvole, odnosno dokumenta o registraciji vozila. Prema podacima Savezne uprave za motorna vozila, aplikacija je instalirana na više od 2 miliona telefona.

Za korišćenje će biti potreban pametni telefon sa NFC podrškom, najmanje Android 12 ili iOS 17, kao i elektronska funkcija identifikacije njemačke lične karte i odgovarajući PIN.

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Nakon elektronske identifikacije, vozačka dozvola biće dostupna u aplikaciji. Korisnici koji ne znaju svoj PIN moći će besplatno da zatraže novi putem državnog servisa, nakon čega će im biti dostavljen poštom.

Ipak, neće svi telefoni biti kompatibilni. Među izuzetim uređajima nalaze se „Huavej“ modeli zbog nedostatka Gugl servisa, pojedini stariji „Motorola“ telefoni, kao i uređaji sa alternativnim Android sistemima poput „LineageOS-a“.

Važna „začkoljica“

Iako će digitalna vozačka dozvola biti dostupna u aplikaciji, postoji ograničenje: trenutno nije moguće prikazati fotografiju vlasnika dokumenta.

Razlog je to što aplikacija „i-Kfz“ prvenstveno služi za prikazivanje dokumenata, dok Savezna uprava za motorna vozila još nema pristup centralnoj digitalnoj bazi vozačkih dozvola potrebnoj za preuzimanje fotografije.

Zbog toga će vozači, barem za sada, morati da nose i ličnu kartu uz digitalnu vozačku dozvolu.

Gdje će digitalna dozvola važiti?

U početku će digitalna vozačka dozvola važiti isključivo na teritoriji Njemačke. Tokom saobraćajnih kontrola u zemlji biće dovoljno pokazati digitalnu verziju, bez potrebe za nošenjem plastične kartice.

Međutim, prilikom putovanja u inostranstvo klasična vozačka dozvola i dalje će biti obavezna. Njemački auto-klub ADAC preporučuje da vozači tokom prelaznog perioda nose obje verzije, jer još nisu svi policijski službenici i zaposleni u rent-a-kar kompanijama upoznati sa novim načinom dokazivanja prava na upravljanje vozilom.

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Jedinstveno rješenje na nivou Evropske unije je u pripremi, ali se njegova primjena ne očekuje prije 2029. ili 2030. godine.

Digitalna vozačka dozvola biće dobrovoljna, što znači da će klasična plastična kartica ostati važeća i moći će nesmetano da se koristi. Pravna osnova za njeno uvođenje uspostavljena je u oktobru 2026. godine, dok se početkom 2027. očekuje i integracija digitalne dozvole u evropski sistem „EUDI valet“, koji bi trebalo da objedini različita lična dokumenta u digitalnom obliku.

(Auto Bild)