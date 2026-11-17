Vožnja sa nedovoljno napumpanim gumama ubrzava njihovo trošenje, naročito tokom zimskih mjeseci. Gume treba pumpati dok su potpuno hladne, jer mjerenje pritiska nakon vožnje može dovesti do pogrešnih rezultata.

U automobilu kojim ste prošlog vikenda išli na duži put, pritisak vazduha u gumama tokom vožnje bio je ispravan, ali kada ste ujutru sjeli u auto, nedostajalo je 0,4 bara. To je potpuno normalna pojava izazvana padom temperature, a istovremeno i glavni uzrok brzog trošenja zimskih i guma za sve sezone. Gdje leži greška?

Košarka Borac protiv Šenčura za prvu pobjedu u ABA 2 ligi

Zanimljivo je da pad pritiska vazduha u gumama od oko 0,3 do 0,4 bara najčešće uopšte ne aktivira alarm TPMS sistema, zaduženog za praćenje pritiska u pneumaticima. Nema upozorenja na instrument-tabli – znači li to da je sve u redu? Ne baš.

Vožnja na nedovoljno napumpanim gumama jedan je od glavnih uzroka njihovog ubrzanog propadanja. Pošto se ova pojava najčešće javlja zimi, problem posebno pogađa gume za sve sezone i zimske pneumatike.

Zašto ujutru opada pritisak vazduha u gumama?

Uzrok pada pritiska je temperatura okoline. Vazduh pod uticajem rasta temperature povećava zapreminu, dok je pod uticajem pada temperature smanjuje. Kada postane toplije, pritisak vazduha zatvorenog u gumi raste, ali kada zahladni – opada.

Upravo zato je nakon nekoliko sati stajanja na temperaturi bliskoj nuli stepeni Celzijusa u gumama mnogih automobila pritisak niži od propisanog za 0,2 do 0,5 bara.

Međutim, nakon što krenete u vožnju, sve se, prividno, vraća u normalu. Razlog je to što se guma zagrijava, a zajedno s njom i vazduh unutar nje.

Zdravlje Kako nagle vremenske promjene utiču na zdravlje?

Paradoks je u tome što se što je guma više izduvana, to se brže zagrijava, a pritisak u točku brže raste. To se dešava zato što se guma, koja se previše ugiba pod težinom automobila i radi više nego obično, suočava sa velikim otporom kotrljanja, pa se ta energija pretvara u toplotu.

Ne treba ni naglašavati da se u takvim uslovima guma troši otprilike dva do tri puta brže nego što bi trebalo.

Greška najčešće nastaje zbog toga što u jesen i zimu gume pumpamo u pogrešnom trenutku.

Kako pravilno pumpati gume?

Pritisak vazduha u gumama koji preporučuje proizvođač automobila odnosi se isključivo na pritisak u hladnim gumama.

To znači da ćemo, ako pravo s puta svratimo na benzinsku pumpu i odmah dopumpamo točkove, gotovo sigurno u njih staviti premalo vazduha.

Da bi sve bilo kako treba, gume prvo moraju da se ohlade. Najbolje je da pumpate potpuno hladne pneumatike, na primjer ispred kuće, nakon što je automobil duže stajao. Tako ćete biti sigurni da ste postupili pravilno.

To istovremeno znači da se pritisak vazduha u točkovima neprestano mijenja i da kod veoma zagrijanih guma može biti viši od vrijednosti navedene na naljepnici na stubu vrata ili poklopcu rezervoara za gorivo. Tako i treba da bude.

Društvo Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 92. kolu

Vrijedi znati i da je, kada je riječ o očuvanju guma, manje opasno imati blago povišen pritisak nego pritisak koji je makar malo niži od propisanog.

O tome treba voditi računa naročito kada je automobil pod velikim opterećenjem. Većina proizvođača vozila u takvim slučajevima preporučuje prilično značajno povećanje pritiska u gumama.

Ako se jednom vozite sami, a drugi put u automobil sjedne petoro ljudi i napunite prtljažnik prtljagom, najbolje bi bilo da svaki put prilagodite pritisak. Dobro rješenje može biti i pronalaženje zlatne sredine.

Najgore je kada već na početku imate premalo vazduha u gumama, a uz to dodatno opteretite vozilo. Dvije takve sezone i možete da bacite gume!

Zašto TPMS sistem ne reaguje na mali pad pritiska?

TPMS sistem (Tyre Pressure Monitoring System – sistem za kontrolu pritiska vazduha u gumama) prvenstveno ima zadatak da obavijesti vozača o ozbiljnim problemima na gumama, kao što su bušenje i veliki padovi pritiska.

Međutim, TPMS sistemi u starijim automobilima, koji su od 2014. godine obavezna oprema svih novih vozila, znali su da budu preosjetljivi i često su upozoravali vozače i zbog manjih padova pritiska, izazivajući sumnju i nervozu.

Ljubav i seks Da li su parovi sa većom razlikom u godinama srećniji?

Iz tih razloga proizvođači danas podešavaju sisteme tako da reaguju tek pri većim gubicima pritiska, što je u skladu sa propisima.

Zato izostanak upozorenja TPMS sistema nikako ne treba shvatiti kao znak da je sve u redu. Čak i u automobilima opremljenim senzorima pritiska obavezno treba kontrolisati pritisak u gumama najmanje jednom mjesečno.

Kada se vrijeme mijenja i temperatura pada, točkove po pravilu treba dopumpati.

Svijetli TPMS lampica – treba li je resetovati?

U mnogim automobilima TPMS sistem možete sami kalibrisati. Nakon što napumpate gume na propisani pritisak, resetujete sistem, a od tog trenutka pritisak vazduha u gumama u trenutku kalibracije postaje referentna vrijednost.

To istovremeno znači da narandžastu lampicu možete lako ugasiti jednostavnim resetovanjem sistema. Naravno, time ne rješavate problem preniskog pritiska u gumama – na taj način samo ubrzavate njihovo propadanje.

Scena Senidah doživjela neprijatnost na nastupu, moralo da reaguje obezbjeđenje

Najbolja opcija je da dopumpate točkove dok su potpuno hladni. A ako tokom vožnje pritisak vazduha u gumama poraste malo iznad uobičajene vrijednosti, zbog toga ne treba da brinete – upravo tako i treba da funkcioniše, prenosi Blic.