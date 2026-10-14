Hrvatska sprema drastične kazne za vozače: Do 5.000 evra i zatvor

Hrvatska priprema znatno strože kazne za saobraćajne prekršaje, a pojedinim vozačima prijetiće i do 5.000 evra kazne, zatvor, pa čak i oduzimanje automobila.

Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima predstavio je danas, 14. oktobra, hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, najavljujući oštrije sankcije za ilegalne automobilske trke, nevezivanje sigurnosnog pojasa, opasno parkiranje i nepropisnu upotrebu električnih romobila.

Posebno visoke kazne predviđene su za roditelje koji djeci mlađoj od 14 godina omogućavaju vožnju električnih romobila.

Za ilegalne trke do 5.000 evra i 60 dana zatvora

Jedna od najvećih promjena odnosi se na ilegalne automobilske trke i okupljanja na kojima vozači izvode opasne manevre, driftuju i snimaju vožnje za društvene mreže.

Za organizovanje i učestvovanje u takvim trkama predviđene su kazne od 2.000 do 5.000 evra, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabrana upravljanja.

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"Javne prometnice nisu trkališta, a sigurnost građana nije prostor za nečije dokazivanje. Posljednjih godina svjedočimo sve opasnijim oblicima ponašanja na takozvanim car mit okupljanjima, ilegalnim utrkama, driftovanju demonstriranju brzine i snimanju opasnih vožnji za društvene mreže", rekao je Božinović, prenosi Indeks.hr.

Naglasio je da policija nema ništa protiv ljubitelja automobila i njihovih okupljanja, već protiv ponašanja koja ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju.

Posebno će se kažnjavati i snimanje te objavljivanje opasne vožnje na društvenim mrežama.

"Popularnost na društvenim mrežama ne može biti opravdanje za ugrožavanje nečijeg života na cestama. Poruka je jednostavna: onaj ko se želi utrkivati, za to postoje staze. Hrvatske ceste nisu trkališta", poručio je ministar.

Kazna za nevezivanje pojasa raste na 200 evra

Strože sankcije očekuju i vozače i putnike koji ne koriste sigurnosni pojas, kao i one koji djecu prevoze bez odgovarajuće zaštite.

Dosadašnja kazna od 130 evra trebalo bi da bude povećana na 200 evra.

"Neprihvatljivo je da danas ljudi gube živote zato što nisu koristili sigurnosni pojas. Jednako tako, neprihvatljivo je da se djeca u automobilima prevoze bez odgovarajuće zaštite. Zato povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura", najavio je Božinović.

Roditeljima prijeti do 3.000 evra zbog električnih romobila

Velike promjene najavljene su i za električne romobile, posebno kada ih koriste djeca.

Roditelji i staratelji koji djeci mlađoj od 14 godina omoguće upravljanje romobilima mogli bi biti kažnjeni iznosom od 1.000 do 3.000 evra.

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Isti raspon kazni najavljen je i za upravljanje romobilima čija je snaga veća od dozvoljene.

"Električni romobili postali su dio svakodnevnog života, osobito djece i mladih. Ali romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede, pa i smrtne posljedice", upozorio je ministar.

"Roditeljska odgovornost ne završava kupnjom romobila, ona upravo tada počinje", dodao je.

Kazne za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje romobilom trebalo bi da budu povećane na 100 evra.

Predviđeno je i obavezno evidentiranje i označavanje električnih romobila kako bi se lakše kontrolisalo da li ispunjavaju zakonske uslove za učestvovanje u saobraćaju.

Za opasno parkiranje 300 evra

Izmjene zakona donose i strože kažnjavanje nepropisnog parkiranja koje ugrožava bezbjednost ili ozbiljno ometa saobraćaj.

Za blokiranje saobraćajnica, trotoara, pristupa osobama s invaliditetom ili prolaza hitnim službama predložena je kazna od 300 evra.

"U našim gradovima nepropisno parkiranje nije samo komunalni problem. Onaj ko blokira prometnicu, nogostup, pristup osobama s invaliditetom ili prolaz žurnim službama ugrožava prava i sigurnost drugih građana", istakao je Božinović.

Najavljeno je i pojednostavljenje postupaka, uz veću samostalnost gradova i opština u poslovima iz njihove nadležnosti.

Kazne će lakše stizati i vozačima iz drugih država

Jedna od važnih novina odnosi se na prekograničnu razmjenu podataka o saobraćajnim prekršajima.

Hrvatska planira da svoje zakonodavstvo dodatno uskladi s evropskim pravilima kako bi policije različitih država lakše razmjenjivale informacije o vozačima koji prekršaje počine u inostranstvu.

"Pravila moraju jednako vrijedjeti za sve, bez obzira na to čije su registarske pločice na vozilu. Činjenica da ste prešli granicu neće biti okolnost zbog koje neka druga policija neće moći vidjeti je li vam izrečena neka kazna", poručio je Božinović.

Izmjene bi trebalo da olakšaju i rad hitnih službi, a među službe koje imaju poseban režim postupanja biće uključena i Hrvatska gorska služba spasavanja (HGSS).

Prošle godine poginula 261 osoba

Obrazlažući potrebu za strožim kaznama, Božinović je iznio podatak da je tokom 2025. godine na hrvatskim putevima poginula 261 osoba, odnosno 22 više nego godinu ranije.

Ove godine broj poginulih manji je za 22 u odnosu na isti period prošle godine, ali ministar smatra da to nije razlog za zadovoljstvo.

"Hrvatska se razvija. Imamo više vozila, više prometa, veću mobilnost građana i milijune turista koji koriste naše prometnice. Ali razvoj Hrvatske mora pratiti razvoj prometne kulture", rekao je.

Naglasio je da cilj predloženih izmjena nije veća naplata kazni, već smanjenje broja nesreća i stradalih.

"Naš cilj nije naplatiti više kazni, već imati manje prometnih nesreća i manje ozlijeđenih", zaključio je Božinović.