Snažno nevrijeme, obilne padavine i olujni vjetar mogu vožnju pretvoriti u životnu opasnost. Posebno su rizične poplavljene ulice, bujice i iznenadni udari vjetra, zbog kojih se vozači mogu naći u situaciji opasnoj po život.

Stručnjaci upozoravaju da je dovoljno svega 30 centimetara vode da automobil počne da pluta, dok bujica može odnijeti i veća vozila. Zato je važno znati kako postupiti ako se nađete u poplavljenoj ulici ili vas oluja zatekne tokom vožnje.

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Šta ako se nađete u automobilu na poplavljenoj ulici

Gotovo polovina svih smrtnih slučajeva tokom iznenadnih poplava povezana je s vozilima. Već i relativno mala količina vode može biti opasna, jer automobil može izgubiti kontakt s podlogom i početi da pluta.

Kako savjetuje Lin Bertšel, radnik američke hitne pomoći, plivač i spasilac, u takvoj situaciji važno je preduzeti sljedeće korake:

Otvorite prozor: Ako su se prozori zaglavili, pokušajte pronaći predmet u automobilu kojim biste mogli da razbijete staklo.

Izađite iz vozila: Važno je da otvorite prozor prije nego što nivo vode dodatno poraste i automobil počne da se puni vodom.

Otkopčajte sigurnosni pojas: Pokušajte da se popnete na krov automobila i odmah pozovite hitnu pomoć.

Ostanite uz vozilo: Dok čekate spasioce, pokušajte da ostanete na automobilu. Možete i da legnete na krov kako biste bili stabilniji.

Učinite se vidljivijim: Uključite svjetla za opasnost, aktivirajte alarm pomoću ključa i, ako je moguće, pritiskajte sirenu.

Veće su šanse za spasavanje ako ostanete u blizini vozila.

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Šta ako vas oluja zatekne za volanom

Ako se tokom oluje nalazite u automobilu, prvo što treba da uradite jeste da zaustavite vozilo na bezbjednom mjestu, dalje od drveća i dalekovoda koji mogu pasti.

Ostanite u automobilu sa zatvorenim prozorima i uključenim pozicionim svjetlima dok oluja ne prođe. Izbjegavajte dodirivanje metalnih predmeta u vozilu i nikako ne pokušavajte da pređete preko poplavljenih puteva.

Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja (ABS) izdvojili su nekoliko važnih savjeta za vozače koje oluja zatekne na putu:

Postepeno usporite, povećajte odstojanje od vozila ispred sebe i uključite kratka svjetla. Vozite brzinom koja vam omogućava da se zaustavite unutar dijela puta koji vidite.

Izbjegavajte naglo kočenje i nagle pokrete volanom.

Tokom jakih udara vjetra držite volan objema rukama. Budite posebno oprezni na mostovima, otvorenim dionicama i pored kamiona, autobusa i vozila s prikolicom.

Ako zbog pljuska ili grada više ne vidite put dovoljno dobro, potražite bezbjedno mjesto van kolovoza. Na auto-putu se, čim to možete bezbjedno da učinite, isključite na odmorište ili najbliži izlaz.

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Ne zaustavljajte se radi zaklona u tunelu ili ispod nadvožnjaka.

Izbjegavajte mjesta ispod drveća, bilborda i dalekovoda.

Nikada ne ulazite automobilom u poplavljenu dionicu, čak ni kada voda djeluje plitko. Ispod vode kolovoz može biti oštećen, a bujica može pomjeriti vozilo.

Poštujte postavljene barijere i koristite drugi pravac.

Sačekajte da se nevrijeme smiri i da ponovo možete jasno vidjeti put prije nego što nastavite vožnju.

MUP upozorio na snažne udare vjetra

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na veliki rizik od jake oluje sa snažnim udarima vjetra, koji bi u Vojvodini i Beogradu mogli prelaziti 100 kilometara na čas.

„Apelujemo na građane da budu posebno oprezni, da bez preke potrebe ne kreću na put i da obezbijede predmete na terasama, dvorištima i drugim otvorenim prostorima“, upozoravaju iz MUP-a.

Građanima se savjetuje i da ne parkiraju vozila ispod drveća, kao ni u blizini objekata sa kojih bi usljed jakog vjetra mogli pasti dijelovi konstrukcije ili drugi predmeti.

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Šta uraditi ako dođe do poplave

U slučaju opasnosti od poplave važno je na vrijeme zaštititi imovinu i pripremiti se za moguću evakuaciju.

Preporučuje se:

Podignite namještaj, bojlere, električne kućne uređaje i ostale vrijedne predmete na viši nivo, posebno ako se nalaze u dijelovima kuće koji bi mogli biti poplavljeni.

Imajte na umu da se poplava može razviti za svega nekoliko minuta, ali i tokom nekoliko dana.

Pripremite plan evakuacije i pratite uputstva nadležnih službi.

Kako se pripremiti za grmljavinu

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenja zbog jakih pljuskova i grmljavine, a nadležne službe savjetuju građanima da se na vrijeme pripreme za nevrijeme.

Ukoliko se nalazite u zatvorenom prostoru, potrebno je obezbijediti sve predmete koji bi usljed jakog vjetra ili obilne kiše mogli odletjeti i izazvati materijalnu štetu ili povrede.

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Takođe, preporučuje se da zatvorite prozore i spoljna vrata, kao i sva unutrašnja vrata.

Izbjegavajte kontakt sa kuhinjskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima, jer su dobri provodnici električne energije, prenosi Blic.