Autor:ATV redakcija
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Snažno nevrijeme, obilne padavine i olujni vjetar mogu vožnju pretvoriti u životnu opasnost. Posebno su rizične poplavljene ulice, bujice i iznenadni udari vjetra, zbog kojih se vozači mogu naći u situaciji opasnoj po život.
Stručnjaci upozoravaju da je dovoljno svega 30 centimetara vode da automobil počne da pluta, dok bujica može odnijeti i veća vozila. Zato je važno znati kako postupiti ako se nađete u poplavljenoj ulici ili vas oluja zatekne tokom vožnje.
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Gotovo polovina svih smrtnih slučajeva tokom iznenadnih poplava povezana je s vozilima. Već i relativno mala količina vode može biti opasna, jer automobil može izgubiti kontakt s podlogom i početi da pluta.
Kako savjetuje Lin Bertšel, radnik američke hitne pomoći, plivač i spasilac, u takvoj situaciji važno je preduzeti sljedeće korake:
Otvorite prozor: Ako su se prozori zaglavili, pokušajte pronaći predmet u automobilu kojim biste mogli da razbijete staklo.
Izađite iz vozila: Važno je da otvorite prozor prije nego što nivo vode dodatno poraste i automobil počne da se puni vodom.
Otkopčajte sigurnosni pojas: Pokušajte da se popnete na krov automobila i odmah pozovite hitnu pomoć.
Ostanite uz vozilo: Dok čekate spasioce, pokušajte da ostanete na automobilu. Možete i da legnete na krov kako biste bili stabilniji.
Učinite se vidljivijim: Uključite svjetla za opasnost, aktivirajte alarm pomoću ključa i, ako je moguće, pritiskajte sirenu.
Veće su šanse za spasavanje ako ostanete u blizini vozila.
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Ako se tokom oluje nalazite u automobilu, prvo što treba da uradite jeste da zaustavite vozilo na bezbjednom mjestu, dalje od drveća i dalekovoda koji mogu pasti.
Ostanite u automobilu sa zatvorenim prozorima i uključenim pozicionim svjetlima dok oluja ne prođe. Izbjegavajte dodirivanje metalnih predmeta u vozilu i nikako ne pokušavajte da pređete preko poplavljenih puteva.
Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja (ABS) izdvojili su nekoliko važnih savjeta za vozače koje oluja zatekne na putu:
Postepeno usporite, povećajte odstojanje od vozila ispred sebe i uključite kratka svjetla. Vozite brzinom koja vam omogućava da se zaustavite unutar dijela puta koji vidite.
Izbjegavajte naglo kočenje i nagle pokrete volanom.
Tokom jakih udara vjetra držite volan objema rukama. Budite posebno oprezni na mostovima, otvorenim dionicama i pored kamiona, autobusa i vozila s prikolicom.
Ako zbog pljuska ili grada više ne vidite put dovoljno dobro, potražite bezbjedno mjesto van kolovoza. Na auto-putu se, čim to možete bezbjedno da učinite, isključite na odmorište ili najbliži izlaz.
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Ne zaustavljajte se radi zaklona u tunelu ili ispod nadvožnjaka.
Izbjegavajte mjesta ispod drveća, bilborda i dalekovoda.
Nikada ne ulazite automobilom u poplavljenu dionicu, čak ni kada voda djeluje plitko. Ispod vode kolovoz može biti oštećen, a bujica može pomjeriti vozilo.
Poštujte postavljene barijere i koristite drugi pravac.
Sačekajte da se nevrijeme smiri i da ponovo možete jasno vidjeti put prije nego što nastavite vožnju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je na veliki rizik od jake oluje sa snažnim udarima vjetra, koji bi u Vojvodini i Beogradu mogli prelaziti 100 kilometara na čas.
„Apelujemo na građane da budu posebno oprezni, da bez preke potrebe ne kreću na put i da obezbijede predmete na terasama, dvorištima i drugim otvorenim prostorima“, upozoravaju iz MUP-a.
Građanima se savjetuje i da ne parkiraju vozila ispod drveća, kao ni u blizini objekata sa kojih bi usljed jakog vjetra mogli pasti dijelovi konstrukcije ili drugi predmeti.
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U slučaju opasnosti od poplave važno je na vrijeme zaštititi imovinu i pripremiti se za moguću evakuaciju.
Preporučuje se:
Podignite namještaj, bojlere, električne kućne uređaje i ostale vrijedne predmete na viši nivo, posebno ako se nalaze u dijelovima kuće koji bi mogli biti poplavljeni.
Imajte na umu da se poplava može razviti za svega nekoliko minuta, ali i tokom nekoliko dana.
Pripremite plan evakuacije i pratite uputstva nadležnih službi.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenja zbog jakih pljuskova i grmljavine, a nadležne službe savjetuju građanima da se na vrijeme pripreme za nevrijeme.
Ukoliko se nalazite u zatvorenom prostoru, potrebno je obezbijediti sve predmete koji bi usljed jakog vjetra ili obilne kiše mogli odletjeti i izazvati materijalnu štetu ili povrede.
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Takođe, preporučuje se da zatvorite prozore i spoljna vrata, kao i sva unutrašnja vrata.
Izbjegavajte kontakt sa kuhinjskim i kupatilskim slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima, jer su dobri provodnici električne energije, prenosi Blic.
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