Na portalu sistema za uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima NEPRO Plus, koji vodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije, danas je objavljeno više novih obavještenja o opozivu putničkih vozila od potrošača.

Prema podacima sa portala NEPRO Plus, evdentirane su sledeće mere opoziva proizvoda od potrošača:

“Folksvagen” (modeli ID.BUZZ, ID.3, ID.4 i ID.7) – objava broj 147/2026 (model/tip/vrsta: E2, ED). Kao vrsta rizika naveden je rizik od požara.

“Kupra” (modeli Raval i Terramar) – objava broj 146/2026 (model/tip/vrsta: RAVAL (KS), TERRAMAR (KP)). Navedena vrsta rizika je rizik od povreda.

“Seat” (modeli Ateca i Tarraco) – objava broj 145/2026 (model/tip/vrsta: Ateca (5FP) i Tarraco (KN). Kao vrsta rizika označen je rizik od povreda.

“Audi” (model Q3) – objava broj 144/2026 (model/tip/vrsta: Q3 (FJ). Naveden je rizik od povreda.

Svi ovi slučajevi na portalu zavedeni su pod kategorijom "Opoziv proizvoda od potrošača“, što znači da se mere odnose na proizvode koji su već došli do krajnjih korisnika, prenosi sputnik.