Prodaje se Jugo sa svega 200 kilometara na satu, cijena sitnica

Kolekcionari automobila po pravilu pažljivo biraju i u klimatizovanim garažama čuvaju skupocjene, egzotične mašine vrijedne milione dolara.

Ipak, prava je senzacija kada identičan kraljevski tretman dobije automobil koji je nekada važio za najjeftinije prevozno sredstvo na tržištu - naš legendarni Jugo!

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Upravo jedan takav primjerak izazvao je pravu pometnju na čuvenoj američkoj aukcijskoj platformi "Bring a Trejler", gdje se u ponudi pojavio nestvarno očuvan Jugo GV iz 1986. godine sa svega 121 pređenom miljom - odnosno manje od 200 kilometara na satu!

Jugić iz garaže holivudskog producenta!

Da priča bude još zanimljivija, ovaj praktično nov automobil iz Kragujevca decenijama je bio u vlasništvu poznatog holivudskog filmskog producenta Džejmsa G. Robinsona, osnivača kompanije "Morgan Krik Entertejment", koja stoji iza velikih bioskopskih hitova kao što su nastavak komedije "Ejs Ventura" i "Robin Hud: Princ lopova".

Pored izuzetno uspešne karijere u filmskoj industriji, Robinson se bavio i automobilskim biznisom.

Njegova firma pripremala je uvezene evropske automobile za američko tržište, što je uključivalo i ugradnju klima-uređaja po strogim tamošnjim standardima. Upravo kroz taj posao bio je blizak prijatelj sa Malkolmom Briklinom, preduzetnikom koji je najprije uveo Subaru u SAD, a potom 1985. godine započeo istorijski uvoz kragujevačkog Juga u Ameriku.

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Robinson, koji je preminuo ranije ove godine, iza sebe je ostavio impresivnu kolekciju od više od 100 vozila, među kojima su se nalazili i elitni klasici poput basnoslovno vrijednog modela Mercedes 300 SL Roadster. U takvom društvu automobilske aristokratije, skromni hečbek iz Jugoslavije predstavljao je simpatičan i jedinstven kuriozitet.

Kada se tek pojavio na američkom tržištu, Jugo je privlačio kupce nevjerovatnom početnom cijenom od svega 3.990 dolara.

Koštao 3.990 dolara, a sada se već nudi 6.000!

Iako je često bio na meti dežurnih kritičara i televizijskih komičara, pružao je ono što je mnogima bilo najpotrebnije - pristupačan, jednostavan i pouzdan prevoz.

Nastao na proverenoj Fijatovoj bazi, ovaj automobil sklapala je fabrika Zastava u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Konkretan primjerak ponuđen na aukciji pokreće čuveni 1,1-litarski četvorocilindrični motor koji razvija 55 konjskih snaga.

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Iako ga krasi prepoznatljiv, spartanski enterijer osamdesetih, ovaj Jugo GV je za svoje vrijeme bio prilično dobro opremljen - posjeduje kasetofon, klima-uređaj, krovni nosač, prednje disk kočnice i točkove od 13 inča.

Uprkos mješovitim kritikama, Jugo je u Americi zabilježio zapažen komercijalni uspjeh sa preko 140.000 prodatih jedinica, dok je ukupna globalna proizvodnja dostigla gotovo 800.000 vozila.

Primjerak za muzej i magnet za poglede

Automobil u ovakvom fabričkom stanju i sa ovako bogatim holivudskim istorijatom bez sumnje zaslužuje počasno mjesto u muzeju, ali novom vlasniku pruža i jedinstvenu priliku da ukrade svu pažnju na skupovima klasičnih automobila.

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Iako vjerovatno neće konkurisati za glavne nagrade na prestižnom događaju "Pib Bič Konkurs", pojava ovakvog Juga na manifestaciji kao što je "Monterej Kar Vik" sasvim sigurno nikoga ne bi ostavila ravnodušnim.

Za sve kolekcionare koji žele dio automobilske istorije sa Balkana u garaži, aukcija se zvanično završava 17. novembra. Posljednja ponuda je 6.000 dolara, prenosi "Sportal".