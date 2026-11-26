Kineski proizvođač automobila BJD predstavio je prvi sklopivi volan na svijetu, koji se za samo deset sekundi može uvući u komandnu tablu i tako osloboditi dodatni prostor u kabini.

Tehnološko nadmetanje u automobilskoj industriji se nastavlja, a kineski proizvođači neprestano predstavljaju nova rješenja. Najnovije među njima je sklopivi volan ugrađen u model „Fang Čeng Bao Bao 9“ kompanije BJD, koji funkcioniše na prilično neobičan način. Riječ je o velikom SUV-u sa plug-in hibridnim pogonom, dužine 5,27 metara, koji je dimenzijama uporediv sa modelima Range Rover i Mercedes GLS.

Njegova posebnost je sklopivi volan koji se za samo 10 sekundi može uvući u instrument-tablu, ali isključivo dok automobil miruje. Cijeli mehanizam može da izdrži najmanje 80.000 ciklusa sklapanja i rasklapanja.

Zašto je automobilu potreban sklopivi volan?

U automobilskoj industriji o ovakvim volanima govori se već duže od decenije.

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Osnovna prednost ovog koncepta jeste mogućnost oslobađanja dodatnog prostora u kabini dok je automobil parkiran, čime se stvara prostraniji ambijent nalik dnevnoj sobi. Kineski proizvođači u automobile ugrađuju sve veće ekrane, približavajući se konceptu kućnog bioskopa, a uvlačenje volana može dodatno doprinijeti takvom ambijentu i omogućiti vozaču bolji pogled na ekran.

Na mjestu volana mogao bi da se nađe i sklopivi stočić, poput onih u putničkim avionima, namijenjen za hranu, piće ili laptop. Kod automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem dio korišćenja električnih uređaja zahtijevao bi pokretanje motora. Međutim, električni automobili i plug-in hibridi mogu da koriste energiju iz glavne baterije, što omogućava višesatni boravak u vozilu uz uključen klima-uređaj i druge elektronske uređaje.

Kako funkcioniše sklopivi volan?

Inženjeri kompanije BJD osmislili su volan blago spljoštenog oblika koji se pritiskom na dugme sklapa na dva mjesta, smještena na suprotnim stranama obruča. Nakon sklapanja volan dobija oblik slova „D“ i uvlači se dublje u instrument-tablu. Vidljiv ostaje samo dio u kojem se nalazi vazdušni jastuk, dok ostatak volana nestaje unutar komandne table.

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Vazdušni jastuk ostaje aktivan čak i kada je volan sklopljen. To znači da bi se, barem teoretski, u slučaju frontalnog sudara dok automobil miruje, vazdušni jastuk aktivirao i zaštitio vozača. Tajna ovog sistema nalazi se u zglobovima skrivenim unutar konstrukcije volana, kao i u malim elektromotorima visoke preciznosti. Iz kompanije BJD navode da su elektromotore preuzeli od inženjera koji rade na razvoju humanoidnih robota, za koje su potrebni mali i izuzetno precizni motori.

Tehnologija bez direktne mehaničke veze

Ovakvo rješenje ne bi bilo moguće uz klasični stub upravljača zbog prevelikog teleskopskog pomjeranja. Međutim, BJD koristi tehnologiju „steer-by-wire“, zahvaljujući kojoj volan nema direktnu mehaničku vezu sa upravljačkim mehanizmom, što je inženjerima omogućilo znatno veću slobodu prilikom projektovanja njegovih pokreta.

Kineski inženjeri tvrde da je mehanizam za sklapanje opremljen senzorima koji reaguju na prepreke, dok je njegova izdržljivost provjeravana brojnim testovima tokom čak 36 mjeseci.

Snaga od 544 konjske snage i cijena ispod 40.000 evra

Ovaj SUV pokreću dva elektromotora ukupne snage 544 KS, koji energiju dobijaju iz LFP baterije kapaciteta 66,48 kWh. Automobil je opremljen i 1,5-litarskim turbo-benzinskim motorom, koji služi kao generator električne energije, budući da je riječ o plug-in hibridu.

Početna cijena ovog modela na kineskom tržištu iznosi manje od 40.000 evra.

(Mondo)