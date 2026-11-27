Japanska "Tojota" saopštila je da je njena proizvodnja na globalnom nivou opala za 8,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine i da takav trend traje četvrti mjesec uzastopno usljed slabe potražnje u Kini.

Istovremeno, globalna prodaja oslabila je za 4,6 procenta u odnosu na prethodnu godinu, navodi najveći svjetski proizvođač automobila.

"Tojota" je u oktobru proizvela 880.087 vozila, a prodala 852.109, prenijela je agencija "Kjodo".

Proizvodnja u Kini umanjena je za 26,5 odsto na 97.622 jedinice, pri čemu je naročito oslabilo tržište benzinskih vozila, uključujući automobile na benzinski pogon i hibridne automobile, navodi se u saopštenju.

Domaća proizvodnja umanjena za 2,9 odsto na 317.303 vozila, a proizvodnja u SAD opala je za 4,5 odsto na 131.122 jedinice, prenosi Srna.

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