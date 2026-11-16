Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini oglasio je prodaju tri službena vozila u Sarajevu.

Na prodaju su dvije Škode Oktavije i Tojota Land Kruzer Prado, a ponude u zatvorenim kovertama primaju se do petka, 20. novembra 2026. godine, u 17:00 sati, piše "Crna-Hronika".

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Obje Škode Oktavije proizvedene su 2016. godine i imaju dizelske motore snage 110 kilovata. Za vozilo s oko 300.000 pređenih kilometara minimalna cijena iznosi 12.000 KM, dok je za drugo, s oko 350.000 kilometara, potrebno ponuditi najmanje 10.800 KM.

Tojota Land Kruzer Prado proizvedena je 2012. godine i prešla je oko 170.000 kilometara. Minimalna cijena za ovaj terenac iznosi 43.000 KM.

Kako dostaviti ponudu

Zainteresovani kupci prije predaje ponude moraju položiti depozit od 500 KM za svako vozilo za koje daju ponudu. Depozit se polaže u gotovini na recepciji UNDP-a, radnim danima od 8:30 do 17:00 sati. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit se vraća u roku od deset radnih dana nakon isteka roka za prijavu.

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Ponude se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu UNDP, Admin Unit, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo. Na zatvorenoj koverti potrebno je navesti oznake "SALE OF VEHICLES BIH/001/26“ i „TENDER – DO NOT OPEN!!!“. Ponuda mora stići na navedenu adresu do isteka roka.

Termin za pregled vozila bio je 14. novembra ispred zgrade UN-a u Sarajevu. Obrasci za ponudu dostupni su na stranici UNDP-a BiH, a dokumentaciju je moguće zatražiti i putem mejla registry.ba@undp.org.