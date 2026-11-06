Arheolozi u Belgiji otkrili urne stare 3.000 godina

Arheolozi su tokom radova na izgradnji kanalizacije u naselju Langdorp, u sjeveroistočnom dijelu Belgije, otkrili ostatke iz praistorije, među kojima su posebna vrsta kremena i nekoliko urni starih oko 3.000 godina, saopštila je arheološka kompanija BAAC Vlanderen.

Iskopavanja su sprovedena u okviru velikih radova na kanalizacionoj mreži između Langdorpa i gradskog centra Aaršota, prenose mediji.

Prema flamanskim propisima o zaštiti kulturnog nasleđa, velikim građevinskim radovima prethodi arheološko istraživanje kako bi se spriječilo uništavanje istorijskih ostataka.

Tokom prethodnog istraživanja utvrđeno je da se u zemljištu nalaze brojni nalazi iz kamenog doba, uključujući vumersom kvarcit, posebnu vrstu kremena.

"Znali smo da se u zemljištu nalazi vumersom kvarcit i to se potvrdilo tokom iskopavanja. Međutim, niko nije očekivao da ćemo pronaći i tri groba sa urnama iz gvozdenog doba, iz perioda oko 800. godine prije nove ere", rekla je direktorka BAAC-a i arheolog Inger Voltinge.

Tim BAAC-a je tokom septembra istraživao nalazište u Langdorpu, nakon čega je najveći dio terena ponovo zatrpan.

Ostaci u okolini buduće pumpne stanice su, međutim, iskopani i prebačeni u skladište, gdje će biti predmet daljih istraživanja.

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Voltinge je istakla da arheolozi ne žele da uklanjaju sve pronađene predmete iz zemlje, već da je najbolje da nalazi ostanu tamo gdje su hiljadama godina, ukoliko nisu ugroženi.

"U Langdorpu je kanalizacija mogla da bude postavljena tako da arheološki ostaci ne budu oštećeni. To nije bilo moguće samo na mjestu gdje se gradi pumpna stanica", rekla je ona.

Prema njenim riječima, nalazi ipak ne mijenjaju bitno dosadašnja saznanja o istoriji doline reke Deme, za koju se zna da je u praistoriji često korišćena za prikupljanje materijala.

"Zato može da se desi da vredi iskopati rupu i u sopstvenom dvorištu. Pronađeni predmet možete da zadržite, samo želimo da znamo da se tamo nalazi", rekla je Voltinge, prenosi Sputnik.