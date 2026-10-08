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Četvoro astronauta vratili se na Zemlju nakon osam mjeseci

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08.10.2026 22:11

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На овој фотографији коју је обезбиједила НАСА астронаути сједе унутар свемирске летјелице „Спејс-икс Драгон Фридом” након спуштања у Тихи океан код обале Калифорније у четвртак, 8. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Keegan Barber/NASA via AP

Četvoro astronauta vratilo se danas na Zemlju nakon osam mjeseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS).

Među njima je i francuska astronautkinja Sofi Adeno koja je sa 235 dana provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS), postavila rekord po dužini neprekidnog boravka u orbiti među evropskim astronautima.

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Adeno je, zajedno sa još troje članova posade, jednim ruskim i dvoje američkih kosmonauta, sletjela u kapsuli koja je oko 17.30 po lokalnom vremenu završila spuštanje u more, nakon putovanja koje je trajalo oko jedan dan.

Ona je provela više od osam mjeseci na oko 400 kilometara iznad Zemlje, a tokom svoje prve svemirske misije izvela je tri vanbrodske aktivnosti.

Povratak na Zemlju za Adeno i ostale članove posade time nije u potpunosti završen, jer će nakon slijetanja biti helikopterom prebačeni na kopno, prenosi Figaro.

Adeno će potom otputovati avionom u Keln u Njemačkoj, gdje će započeti višenedjeljni program oporavka nakon boravka u svemiru.

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Njena misija predstavlja prvi boravak u svemiru za francusku astronautkinju, a 235 dana provedenih u orbiti ujedno je najduži neprekidni boravak jednog evropskog astronauta u svemiru, navodi francuski list.

(Tanjug)

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Astronauti

Svemir

svemirska stanica

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