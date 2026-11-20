Koliko puta ste objavili Instagram stori, a zatim primjetili slovnu grešku, pogrešnu oznaku ili shvatili da ste izabrali lošu pjesmu? Do sada je jedino rješenje bilo brisanje i ponovno objavljivanje, ali Instagram konačno omogućava uređivanje Stori objava nakon što su već postavljene

Novu funkciju predstavio je Adam Moseri, direktor Instagrama, potvrdivši da korisnici imaju 15 minuta od trenutka objavljivanja da naprave izmjene.

U tom periodu moguće je promijeniti tekst, muziku, stikere i crteže dodate na stori. Međutim, originalna fotografija ili video ne mogu da se zamijene, pa će u tom slučaju i dalje biti potrebno brisanje objave.

Najvažnija prednost je što izmjenjeni stori zadržava postojeće preglede, lajkove i odgovore. Ranije bi brisanje objave značilo i gubitak svih dotadašnjih interakcija, dok bi ponovo postavljen stori zauzeo novo mjesto među objavama.

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Za uređivanje je potrebno otvoriti već objavljeni stori, dodirnuti meni sa tri tačke i izabrati opciju "Edit stori". Nakon čuvanja promjena, na objavi će se pojaviti oznaka "Edited", kako bi ostali korisnici znali da je sadržaj naknadno izmjenjen.

Ipak, postoje određena ograničenja. Funkcija možda neće biti dostupna za stori objave koje su istovremeno podjeljene na fejsbuk, kao ni za one koje sadrže pojedine posebne stikere, poput "Ed jours.

Pored uređivanja već objavljenih storija, Instagram uvodi i nove fontove, boje i oblike stikera, jednostavnije dodavanje više fotografija i dodatne opcije za pozadine, uključujući zamućenje i prelive boja.

Nova funkcija najavljena je 18. novembra 2026. godine i postepeno postaje dostupna korisnicima. Ako još ne vidite opciju "Edit Stori", moguće je da ažuriranje još nije stiglo do vašeg naloga.

(Telegraf.rs)