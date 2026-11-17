Ljudsko tijelo je dom triliona mikroba koji su neophodni za funkcionisanje organizma, ali više od jednog vijeka se vjerovalo da je materica, za razliku od ostatka tijela, potpuno sterilna sredina.

Novo istraživanje pokazuje da to možda nije tačno i da bakterije mogu igrati važnu ulogu od samog trenutka začeća, piše Science Alert .

Naučna diskusija

Ideja da materica ima svoj, stabilan mikrobiom je i dalje predmet naučne debate. Neki stručnjaci izražavaju skepticizam i dovode u pitanje da li se fetus može bezbjedno razvijati u okruženju sa mikrobima. Uprkos tome, sve je više dokaza da bakterije i dalje mogu ući u ovaj organ i potencijalno uticati na plodnost.

Nova studija o neplodnosti

U novoj studiji, istraživači sa Triniti koledža u Dablinu analizirali su 29 žena sa neobjašnjivim sterilitetom. Pronašli su dokaze da bakterije u sluznici materice mogu uticati na uspjeh trudnoća postignutih putem tehnologija potpomognute reprodukcije (ART), kao što je vantjelesna oplodnja (IOF). Žene koje nisu uspjele da podnesu proceduru imale su znatno raznovrsniji mikrobiom materice od onih koje su zatrudnijele.

„Iako je studija sprovedena na relativno maloj grupi pacijenata i potrebna su dalja istraživanja, rezultati ističu važnost razmatranja endometrijalnog mikrobioma i inflamatornih procesa prilikom procjene plodnosti“, kaže vodeća autorka i imunolog Kliona O'Fareli.

Pitanje metodologije i kontaminacije

Za studiju, naučnici su uzeli uzorke endometrijalnog tkiva direktno od pacijenata prije početka MPO procedure. Nisu uzgajali žive bakterije iz ovih uzoraka, već su se oslanjali na sekvenciranje bakterijske DNK, što je manje direktan metod dokazivanja.

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Iako su studije zasnovane na sekvenciranju DNK tokom protekle decenije otkrile tragove mikroba u materici, mnogi stručnjaci nisu uvjereni da organ ima svoj mikrobiom.

Skeptici upozoravaju da se problem kontaminacije uzorka, koja može nastati tokom prikupljanja, ne rješava. Studija iz Irske je otkrila da su žene sa neuspješnim MPO imale manje tragova bakterija Lactobacillus i veći nivo drugih bakterijskih vrsta.

Ovi nalazi su u skladu sa prethodnim studijama, ali autori napominju da su ovi mikrobi mogli ući u matericu iz vagine, što znači da Lactobacillus možda nije tipičan stanovnik materice.

Neočekivani genetski signali

Jedan od zanimljivijih nalaza studije tiče se ekspresije gena u uzorcima materice. Žene kod kojih su procedure MPO bile neuspješne imale su viši nivo ekspresije gena povezan sa receptivnošću endometrijuma.

Ovo se obično smatra pozitivnim znakom da je sluznica materice spremna da prihvati embrion. Biohemičarka i prva autorka studije, Federika Đangraci, rekla je da je ovo iznenađujuće otkriće. Ona je rekla da to sugeriše da ovi genetski signali ne moraju nužno da se pretvore u bolje ishode trudnoće.

Pravac budućeg istraživanja

Da bi bolje razumijeli uticaj mikroba, naučnici sa Triniti koledža su takođe sproveli laboratorijske eksperimente. Kada su izložili ćelije endometrijuma butiratu, supstanci koju proizvode neke bakterije, to je izazvalo upalu i oslabilo ćelijsku barijeru. Ovi rezultati ukazuju na to da određeni bakterijski profili u materici mogu stvoriti nepovoljne uslove i time smanjiti vjerovatnoću uspješne trudnoće.

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Bolje razumijevanje ovih interakcija moglo bi pomoći u liječenju neplodnosti u budućnosti. „Ovo bi moglo pomoći ljekarima da identifikuju koji pacijenti će imati najviše koristi od specifičnih MPO strategija i preciznije odrede vrijeme transfera embriona“, zaključila je O’Fareli.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu „Ljudska reprodukcija“ .