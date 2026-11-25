Zvuči kao eksperiment iz laboratorije doktora Frankenštajna, ali japanskim naučnicima pošlo je za rukom da spoje genetski materijal hrčka i alge i stvore neobične hibridne ćelije nazvane "planimal".

Riječ je o dosad nezabilježenom naučnom poduhvatu koji je pokazao da je moguće kombinovati genetski materijal organizama koje razdvajaju milioni godina evolucije, prenosi "Dejli mejl".

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Istraživači sa Univerziteta u Tokiju spojili su ćelije crvene alge sa ćelijama hrčka. Utvrđeno je da geni alge mogu da se prenose u nove ćelije tokom više od 150 uzastopnih dioba.

96 odsto prenetih gena ostalo neaktivno

Ipak, oko 96 odsto prenijetih alginih gena ostalo je neaktivno, što ukazuje na to da ćelije sisara posjeduju svojevrsni mehanizam za kontrolu stranog genetskog materijala.

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Istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu "Nejčur Komunikejšns", otvara vrata novim eksperimentima.

Naučnici žele da otkriju kako bi mogli da aktiviraju pojedine gene alge u životinjskim ćelijama.

Krajnji cilj je stvaranje ćelija koje bi mogle da obavljaju fotosintezu, proizvode kiseonik i koriste ugljen-dioksid za stvaranje organskih jedinjenja.

＜プレスリリース＞ 動植物ハイブリッド細胞「プラニマル細胞」の作製に成功～動物と植物の境界を越えた細胞の誕生～ https://t.co/Qvh5xxYjCh #JST #科学技術振興機構 #CREST #GteX #ASPIRE #次世代研究者挑戦的研究プログラム — JST 科学技術振興機構 (@JST_info) November 13, 2026

(Blic)