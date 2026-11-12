Koliko treba para za kompjuter koji će moći pokrenuti GTA 6?

Dugo očekivana GTA 6 izlazi 19. novembra. Zavisno od izdanja, cijena se kreće od 160 do 200 KM. To ne znači i da je možete igrati. Da bi pokrenuli novo izdanje GTA trebaju vam komponente u računaru minimalno 1.600 KM.

Iako zvanični sistemski zahtjevi za računare još nisu objavljeni, na osnovu savremenog hardvera i cijena na tržištu moguće je procijeniti koliko bi koštala odgovarajuća konfiguracija.

Trenutne procjene o potrebnim procesorima, grafičkim karticama i radnoj memoriji su za sada nezvanične.

Ipak, igrači koji planiraju kupovinu novog računara mogu se orijentisati prema tri cjenovne kategorije.

Najjeftinija opcija bila bi konfiguracija u rasponu od 1.600 do 1.900 KM. Na domaćem tržištu već je moguće pronaći računare sa procesorom AMD Ryzen 5 5500, grafičkom karticom NVIDIA RTX 5060 i 16 GB radne memorije po cijeni od približno 1.600 KM. Ipak, nije moguće garantovati da će ovakva konfiguracija pokretati GTA 6 zadovoljavajućom brzinom, naročito na višim grafičkim podešavanjima.

Za igrače koji žele snažniji računar, realniji budžet iznosi između 2.100 i 2.500 KM. U tom rasponu dostupne su konfiguracije sa procesorom Ryzen 5 7500F, grafičkom karticom RTX 5060, 16 GB radne memorije i SSD diskom kapaciteta 1 TB.

Takav računar predstavlja solidnu osnovu za savremene igre u rezoluciji 1080p, ali ostaje nepoznato kakve će rezultate ostvarivati u GTA 6.

Oni koji žele snažniju konfiguraciju, posebno za igranje u rezoluciji 1440p, trebalo bi da razmotre budžet od 3.200 do 4.500 KM. Za taj novac moguće je kupiti računar sa grafičkom karticom RTX 5070, procesorom Ryzen 5 7600 ili snažnijim modelom, te 32 GB radne memorije.

Na tržištu BiH već su dostupne konfiguracije sa procesorom Ryzen 5 7600, grafičkom karticom RTX 5070, 32 GB RAM-a i SSD diskom od 1 TB po cijeni od oko 3.200 KM.

Posebnu pažnju treba obratiti i na prostor za skladištenje podataka. Rokstar je potvrdio da će GTA 6 na konzolama zahtijevati do 212 GB slobodnog prostora, zavisno od uređaja. Iako veličina buduće računarske verzije nije poznata, SSD kapaciteta najmanje 1 TB predstavlja razuman izbor za računar namijenjen savremenim igrama.

Važno je naglasiti i da visoka cijena računara sama po sebi ne garantuje dobre performanse. Konačni rezultati zavisiće od optimizacije igre, rezolucije, grafičkih podešavanja i tehnologija za poboljšanje performansi.

Zbog toga igrači koji planiraju kupovinu računara isključivo zbog GTA 6 ne bi trebalo da žure. Tek nakon što Rokstar objavi verziju za računare i njene zvanične sistemske zahtjeve biće moguće preciznije odrediti potrebnu konfiguraciju.

Prema trenutnim cijenama, za relativno snažan računar koji bi mogao biti dobar kandidat za pokretanje GTA 6 potrebno je izdvojiti približno 2.000 do 2.500 KM, dok bi zahtjevniji igrači mogli potrošiti 3.000 KM i više. Međutim, nijedna od ovih konfiguracija još nije zvanično potvrđena kao dovoljna za GTA 6.