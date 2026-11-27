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Kina je lansirala satelit za daljinsko očitavanje iz centra za svemirske letove Tajuen, u sjevernoj provinciji Šansi.
Satelit "Jaogan-5004" lansiran je u 21.05 časova po pekinškom vremenu na modifikovanoj raketi nosaču "Dugi marš šest" i ušao u planiranu orbitu, prenijela je Sinhua.
Satelit će prvenstveno biti korišten za premjeravanje zemljišta, procjenu prinosa usjeva, sprečavanje katastrofa i pružanje pomoći u vanrednim situacijama, prenosi Srna.
Ovo lansiranje je 682. misija raketa nosača iz serije "Dugi marš".
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