Kina je lansirala satelit za daljinsko očitavanje iz centra za svemirske letove Tajuen, u sjevernoj provinciji Šansi.

Satelit "Jaogan-5004" lansiran je u 21.05 časova po pekinškom vremenu na modifikovanoj raketi nosaču "Dugi marš šest" i ušao u planiranu orbitu, prenijela je Sinhua.

Satelit će prvenstveno biti korišten za premjeravanje zemljišta, procjenu prinosa usjeva, sprečavanje katastrofa i pružanje pomoći u vanrednim situacijama, prenosi Srna.

Ovo lansiranje je 682. misija raketa nosača iz serije "Dugi marš".