Mihajlo Pupin i Nikola Tesla nisu razgovarali 20 godina, bili i na sudu

Mihajlo Pupin bio je jedan od najcjenjenijih srpskih naučnik, pronalazač, univerzitetski profesor, publicista, akademik i dobrotvor. U svojoj autobiografiji istakao je da mu je san koji je usnila njegova majka Olimpijada umnogome odredio dalji životni put, a kako je upravo od Svetog Save dobio vrlo važnu poruku, postao je veoma religiozan čovjek, te se trudio da spoji vjeru i nauku.

Pupin je bio profesor na Univerzitetu Kolumbija. Tokom svog naučnog i eksperimentalnog rada dao značajne zaključke važne za polja višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefonije, potom rentgenologije, a ima i velikih zasluga za razvoj elektrotehnike. Takođe je zaslužan i za pronalazak Pupinovih kalemova. Bio je i jedan od osnivača i dugogodišnji predsjednik Srpskog narodnog saveza u Americi. Pupin je bio počasni konzul Srbije u SAD.

Dobitnik je mnogih naučnih nagrada i medalja, bio je član Američke akademije nauka, Srpske kraljevske akademije i počasni doktor 18 univerziteta. Dobio je i Pulicerovu nagradu (1924) za autobiografsko djelo "Sa pašnjaka do naučenjaka".

Sukob sa Teslom

Mihajlo Pupin i Nikola Tesla, dva velika srpska uma, nisu razgovarali, čak, 20 godina! Odlomak o sukobu Tesle i Pupina (kao i sporu sa Guljelmom Markonijem) preuzet je iz knjige "Tesla: Pronalazač modernog" američkog autora Ričarda Mansona (Richard Munson), koju je na srpskom jeziku objavila izdavačka kuća Laguna 2019. godine.

Tesla je osnovnu patentnu prijavu za radio u Sjedinjenim Državama podnio 1897, a patent mu je odobren tri godine kasnije. Prijava se odnosila na bežični "sistem prenosa električne energije" koji će „prenositi razumljive poruke na velike daljine“. (Tesla je podnio prijave i za druge patente vezane za radio, usredsređene na prenos kroz zemlju, poslije eksperimenata u Kolorado Springsu.) Iako je Markoni zatražio patent u Engleskoj 1896, u Americi je podnio zahtjev tek novembra 1900. godine, kada je odbijen. Italijanski pronalazač tokom sljedeće tri godine ponovo je podnosio zahtjev uporno tvrdeći da nije znao za Tesline ideje i uređaje.

Zavod za patente SAD redovno ga je odbijao i 1903. godine izdao je vrlo oštru izjavu: „Markonijevo pretvaranje da nije znao za prirodu ’Teslinog oscilatora’ gotovo je besmisleno. Pojam ’Teslin oscilator’ potpuno se odomaćio na oba kontinenta [u Evropi i Sjevernoj Americi].“ Jedan Markonijev saradnik kasnije je priznao da Italijan nije shvatao ni ulogu zemlje u prenosu električne energije. „Nismo ništa znali“, kazao je, „o važnosti dužine prenesenog talasa na razdaljinu na koju se poruka prenosi“.

Ipak, Markonijeva „Kompanija za bežični telegraf“ – djelimično zahvaljujući dramatičnim demonstracijama mladog Italijana, njegovom poslovnom oštroumlju i porodičnim vezama s bogatim engleskim plemstvom – cvjetala je na berzama, a vrijednost britanskih dionica brzo je porasla s tri na dvadeset dva dolara. U Sjedinjenim Državama u njegovu kompaniju novac je ulagao Endru Karnegi, a Tomas Edison davao mu je inženjerske savjete. Iz razloga koji nikad nisu objašnjeni, ali vjerovatno imaju veze s takvom finansijskom i naučnom podrškom, Zavod za patente SAD prešao je preko ranijih odbijanja i 1904. odobrio Markoniju patent za radio.

Tesla se trudio da ostane miran dok je Italijan privlačio sve veću pažnju. Kad mu je jedan inženjer rekao: „Čini se da vas je Markoni nadigrao“, Tesla je odgovorio: „Markoni je dobar čovjek. Neka radi. On koristi sedamnaest mojih patenata.“

Štaviše, u ranim danima razvoja svog bežičnog sistema Tesla se ljubazno sastao s italijanskim naučnikom da mu objasni „ulogu mog transformatora za prenos energije na velike daljine“. Drugom prilikom pak Tesla je bez okolišanja izjavio da je njegov sistem bolji i rekao: „Gospodin Markoni bezuspješno eksperimentiše s mojim uređajima.“ Jednom je za Markonija kazao da je „magarac“.

(…) Uvjeren da je prvi patentirao i pisao o konceptu radijske komunikacije, Nikola Tesla je avgusta 1915. podnio je tužbu protiv Markonija. Njemačka telefonska kompanija „Telefunken“ takođe je tužila Markonija, a sljedeće godine Markonijeva kompanija odgovorila je tužbom protiv vlade SAD zbog neovlašćene upotrebe radija tokom Prvog svjetskog rata. Ta tužba podstakla je Frenklina Ruzvelta, tadašnjeg vršioca dužnosti ministra ratne mornarice, da vlada ojača svoj položaj starom Teslinom prepiskom s Odborom za svjetionike koji dokazuju „Teslinu sposobnost da obezbijedi uređaj za bežičnu telegrafiju“.

Prvi slučaj iznesen je pred najviši sud Francuske. Tesla je svjedočio da je Markonijev patent od drugog juna 1896: „samo masa nesavršenosti i grešaka… Poslužio je samo da zavede mnoge stručnjake i uspori ispravan razvoj.“ Sudija Bonžan se saglasio i izjavio da je Teslin izum stariji od Markonijevog.

Sud presudio u Teslinu korist

Tužba vlade SAD godinama se vukla po sudovima; bruklinski okružni sudija donio je odluku u Markonijevu korist, a Odštetni sud je 1935. oborio tu presudu, obesnažio Markonijev temeljni patent i doneo odluku da je Teslin izum stariji. Gotovo deset godina će proći pre nego što Vrhovni sud SAD donese odluku u Teslinu korist.

Ironično je što Tesla, uprkos svojim naporima da dokaže prvenstvo kao pronalazač radija, nikada nije prigrlio sam uređaj. „Znam da sam otac radija, ali ga ne volim“, rekao je. „Radio je smetnja. Nikad ga ne slušam. Radio ometa pažnju i koncentraciju.“

Stručnjaci su zauzeli različite strane u sudskoj bici. U Teslinu odbranu stao je Džon Stoun, ugledni istraživač u laboratoriji kompanije „Bel“ u Bostonu. Markoni se, svjedočio je Stoun 1916, pogrešno usredsredio na električno zračenje i „tek mnogo kasnije shvatio je istinsku ulogu zemlje… Markonijev stav naveo je mnoge da suviše usko ograniče mogući domet prenosa“. Nazvavši Teslin rad „putokazom“, Stoun je izjavio da se savremena radijska tehnologija „vratila u stanje do kog ju je Tesla razvio.“ Stoun je takođe iznio mišljenje koje su prihvatili mnogi: „Mislim da mi ne razumijemo Teslu. On je toliko ispred svog vremena da ga mi ostali smatramo sanjarom.“

U međuvremenu je Mihailo Pupin, profesor na univerzitetu Kolumbija, istupio da preuzme zasluge za radio. "Ja sam izumio bežični prenos prije Markonija i Tesle, i ja sam ga nesebično dao onima koji su slijedili za mnom!“

Priznavši da nije podnio zahtjev za patent, Pupin je svjedočio: „Po mom mišljenju zasluge za otkriće bežične telegrafije pripadaju gospodinu Markoniju i nikome drugom.“

Tesla nije mogao da prikrije šok i zgražanje. "Dok je gledao sunarodnika Srbina na podijumu za svjedoke, izvijestio je jedan novinar, Tesla je toliko zinuo da je gotovo razvalio vilicu."

Kad je najzad izašao da svjedoči, Tesla je svoje tvrdnje da je prvobitni pronalazač radija sistematski dokumentovao člancima i govorima, kao i izvještajima sa svojih demonstracija bežičnog prenosa pred brojnom publikom u Sent Luisu 1893. Tesla je takođe uporedio svoje šeme s Markonijevim zahtjevima za patente i izjavio: „Vidjećete da ništa od ovog Markonijevog uređaja nije ostalo u savremenim radijskim sistemima.“

Očekivalo bi se da bi Mihailo Pupin, sunarodnik, imigrant i pronalazač, bio Teslin saveznik. Kao i Tesla, Pupin je odrastao na selu Vojne krajine. Obojici su očevi bili seoske starješine, djedovi su im bili ratni junaci i obojica su izbjegli vojnu službu. Pupin je došao u Sjedinjene Države 1874, s petnaest godina i svega nekoliko novčića u džepu, i nekoliko mučnih godina utovarao je ugalj za pedeset centi po toni. Dvojica mladih naučnika upoznali su se u Njujorku i često su razgovarali o prvobitnim teškoćama. Tesla je čak pomogao Pupinu da savlada američki engleski kako bi se zaposlio u telefonskoj kompaniji.

Obojica su bili tamnokosi, češljali se unazad i nosili četkaste brkove, ali imali su različitu narav, različite vizije i različite pristupe nauci. Kako se jedan zajednički prijatelj (Bogdan Radica) izrazio: „Tesla je bio introvertan, zatvoren u sebe u svoju nauku. Pupin je bio otvoren prema svijetu, oženio se bogatom ženom i vjerovao je u bogatstvo. Tesla je bio siromašni svetački čovjek za kog je nauka bila jedina stvarnost. Naš veliki vajar Ivan Meštrović govorio mi je da je Tesla izmučen i zamršen čovjek, a da je Pupin veoma vedar i prijatan za društvo. No, Teslini naučni napori bili su dublji od Pupinovih.“

Pupin je s vremenom dobio stipendiju za studije u Berlinskom univerzitetu i Kembridžu, vratio se u Ameriku 1889. kao ugledni fizičar i pomogao je osnivanje programa studija elektrotehnike na univerzitetu Kolumbija. U početku je branio Teslin sistem naizmjenične struje do te mjere da je gotovo izgubio profesorsko mjesto zbog „veličanja“ ove nove tehnologije. Suparništvo između dvojice imigranata nastalo je kad je Pupin stao na stranu tvrdnje Elihua Tomsona da je on stvorio prvi i najdjelotvorniji motor na naizmjeničnu struju. Čak i kad je sudija Taunsend 1900. godine odlučio u Teslinu korist, Pupin je nastavio s kritikama i sve češće se svrstavao uz Tesline suparnike, naročito uz Tomsona i Markonija.

Stavovi ove dvojice Srba prema telefonskim i telegrafskim vezama temeljno su se razlikovali. Pupin je želio da postepeno poboljšava postojeće sisteme, a Tesla da ih odmah zamijeni bežičnom tehnologijom.

Tesla je živio za pronalazaštvo i umio je da šarmira odbore za patente. Pupin je radio prije svega kao profesor, i često se sporio s tim odborima. Na primjer, februara 1894. podnio je prijavu za patent tvrdeći da je „prvi osmislio praktičnu primjenu tog načela u višestrukoj telegrafiji“, ali povjerenik je hladnokrvno odbio njegovu prijavu s obrazloženjem da su od njegovih ideja stariji „patenti Tomsona i Rajsa, kao i Teslin članak ’Eksperimenti s naizmjeničnom strujom’.“ Povjerenik je otišao i dalje rekavši da je Pupin jednostavno „umnožio Teslina električna kola“ i da nije pokazao ništa bitno novo.

Bez pominjanja Tesle u autobiografiji

Pupin se osvetio autobiografijom od četiristo strana pod naslovom Sa pašnjaka do naučenjaka, u kojoj ni riječju nije spomenuo Teslin doprinos elektrotehnici. Za tu knjigu dobio je Pulicerovu nagradu 1924. i time privukao pažnju na svoju verziju istorije. U opširnim odeljcima o naizmeničnoj struji Pupin je hvalio Mihaila Osipoviča Dolivo-Dobrovoljskog kao prvog naučnika koji je upotrebio trofazni sistem i Elihua Tomsona kao tvorca motora na naizmjeničnu struju. Zanemarivši Teslin pionirski rad, napisao je: „Da je kompanija ’Tomson-Hjuston’ dala samo Elihua Tomsona [kompaniji „Dženeral elektrik“], njen doprinos bio bi izuzetno značajan.“

Gotovo niko od vodećih naučnika nije se slagao s Pupinovim previdom. Čak i Čarls Stajnmec, naučnik „Dženeral elektrika“ koji je godinama pokušavao da ospori ili preotme Tesline radove, izjavio je: „Ne mogu da se složim s Pupinom jer je trofazni sistem već postojao u starim Teslinim motorima… Ne vidim ništa u novom… sistemu Dolivo-Dobrovoljskog.“

(Kurir)