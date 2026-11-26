Četiri godine nakon što je NASA namjerno usmjerila svemirsku letjelicu u asteroid Dimorfos, naučnici su prvi put iz neposredne blizine vid‌jeli posljedice udara.

Na asteroidu je nastao krater veličine sportskog stadiona, promijenjen je njegov oblik, a stotine stijena sada kruže svemirom. Otkriće predstavlja veliki korak ka razvoju sistema odbrane Zemlje od asteroida.

Na asteroidu je nastao krater veličine sportskog stadiona, promijenjen je njegov oblik, a stotine stijena sada kruže svemirom. Otkriće predstavlja veliki korak ka razvoju sistema odbrane Zemlje od asteroida.

Evropska svemirska agencija (ESA) predstavila je juče (25. novembra) prve fotografije koje je poslala svemirska letjelica Hera, nakon više od dvije godine putovanja.

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Naučnici su snimke predstavili na simboličnom mjestu, u dvorani s kosturima dinosaurusa Prirodnjačkog muzeja u Berlinu, podsjećajući na katastrofu koja je prije 66 miliona godina promijenila istoriju života na Zemlji.

Ovoga puta, međutim, čovječanstvo pokušava da pronađe način da spriječi sličan scenario.

Udar koji je promijenio asteroid

NASA je 26. septembra 2022. godine namjerno usmjerila letjelicu DART u Dimorfos, asteroid prečnika oko 151 metar koji kruži oko znatno većeg asteroida Didimosa.

Letjelica je udarila u asteroid brzinom od oko 22.000 kilometara na čas. Cilj eksperimenta nije bio njegovo uništenje, već provjera može li čovjek promijeniti putanju nekog nebeskog tijela.

Posmatranja teleskopima sa Zemlje pokazala su da je eksperiment uspio. Prije udara Dimorfosu je bilo potrebno 11 sati i 55 minuta da obiđe veći asteroid, a nakon udara to vrijeme skraćeno je za oko 33 minuta.

Međutim, naučnici sve do sada nisu mogli detaljno da vide šta se dogodilo sa samim asteroidom.

Prema podacima koje je objavila Evropska svemirska agencija (ESA), udar je sravnio jednu stranu Dimorfosa, ostavljajući krater koji se proteže gotovo cijelom njegovom širinom.

Druge dijelove površine i dalje prekrivaju stijene koje izgledaju gotovo identično kao na fotografijama snimljenim neposredno prije udara 2022. godine.

Asteroid se ponaša poput boksera nakon snažnog udarca

Posebno iznenađenje za istraživače predstavlja način na koji se Dimorfos sada kreće.

Prije sudara ponašao se slično Zemljinom Mjesecu, stalno okrećući istu stranu prema većem asteroidu. Danas se nekontrolisano prevrće dok kruži oko Didimosa.

Naučnici njegovo kretanje porede s bokserom koji tetura nakon snažnog udarca.

Hera je otkrila i stotine ranije nepoznatih stijena, od kojih su neke široke nekoliko metara, koje kruže oko dva asteroida.

Njihovo prisustvo predstavlja dodatni izazov za upravljanje evropskom letjelicom, koja će se narednih mjeseci sve više približavati površini asteroida.

Može li čovječanstvo izbjeći sudbinu dinosaurusa?

Dimorfos i Didimos nisu predstavljali prijetnju Zemlji, zbog čega su i odabrani za ovaj istorijski eksperiment.

Međutim, istraživanje bi moglo biti presudno ukoliko astronomi jednog dana otkriju veliko nebesko tijelo koje se kreće prema našoj planeti.

Za razliku od scenarija poznatih iz holivudskih filmova, asteroid koji prijeti Zemlji ne bi nužno trebalo uništiti. Ukoliko se otkrije dovoljno rano, čak i relativno mala promjena njegove putanje mogla bi biti dovoljna da nakon nekoliko godina promaši našu planetu, pišu Nezavisne novine.

"Više nismo bespomoćni pred opasnostima iz svemira", poručila je Anke Pagels-Kerp iz Njemačkog centra za vazduhoplovstvo i svemirska istraživanja.

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Naučnici sada žele da utvrde koliko efikasnost takvog udara zavisi od mase, sastava i unutrašnje strukture asteroida.

Hera se trenutno nalazi na udaljenosti između 25 i 30 kilometara od dva asteroida.

U decembru bi trebalo da im se približi na svega 13 kilometara i pošalje nove fotografije znatno veće rezolucije.

Za januar 2027. godine planirano je oslobađanje dva minijaturna satelita, Milani i Juventas, veličine kutije za cipele.

Milani će istraživati mineralni sastav površine, dok će Juventas pomoću posebnog radara pokušati da zaviri u unutrašnjost asteroida, što do sada nije izvedeno na jednom takvom nebeskom tijelu.

Planirano je da Juventas na kraju misije pokuša i da sleti na Dimorfos.