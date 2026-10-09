Na dnu mora pronađen bronzani prsten ukrašen prikazom jednog od sedam čuda antičkog svijeta

Mali bronzani pečatni prsten, star skoro dvije hiljade godina i ukrašen prikazom jednog od sedam čuda antičkog svijeta, otkriven je tokom podvodnih iskopavanja u egipatskom gradu Aleksandriji.

Mali bronzani pečatni prsten izvučen je sa dna Sredozemnog mora na mjestu gdje se nekada nalazilo ostrvo Antirodos, dio kraljevske četvrti u drevnoj luci Aleksandrije poznatoj kao Portus Magnus.

Zajednička misija Evropskog instituta za podvodnu arheologiju (IEASM) i Vrhovnog saveta za antikvitete Egipta pažljivo je istraživala ove potopljene ruševine, koje je opisao grčki geograf Strabon krajem prvog vijeka prije nove ere.

Naučnici smatraju da samo mjesto pronalaska pruža ključne dokaze o tome kako je funkcionisala uprava u ovom drevnom središtu moći.

„Ovo otkriće je od izuzetnog značaja jer ukazuje na to da su se u legendarnoj palati vjerovatno nalazile administrativne kancelarije direktno povezane sa svjetionikom", navodi Frank Godio, direktor Evropskog instituta za podvodnu arheologiju.

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Ovaj ugledni podvodni arheolog decenijama predvodi istraživanja na ovom lokalitetu, marljivo mapirajući potopljene dijelove antičkih gradova. Njegov tim je od početka projekta pedantno beležio svaki pronađeni artefakt, postepeno sklapajući složenu sliku o razvoju lučkog sistema.

U grčko-rimskom periodu, pečatni prstenovi su imali centralnu ulogu u svakodnevnom poslovanju i zvaničnoj državnoj korespondenciji. Zvaničnici su ih koristili za ovjeravanje važnih dokumenata utiskivanjem gravure u vrući vosak ili glinu.

Takvi predmeti su istovremeno služili kao lični potpis i neosporni simbol institucionalnog autoriteta osobe koja ih je nosila.

Činjenica da je ovakav prsten pronađen na nekadašnjem kraljevskom ostrvu navodi stručnjake na zaključak da je palata ostala administrativno aktivna sve do drugog vijeka nove ere.

Prvi prikaz antičkog čuda

Aleksandrijski svetionik, poznat i kao Faros, izgrađen je oko 280. godine prije nove ere tokom vladavine Ptolomeja II i predstavljao je jedno od sedam čuda antičkog svijeta.

Njegova grandiozna struktura visoka preko 100 metara dominirala je pejzažom sjeverne obale Afrike i olakšavala pomorsku trgovinu u čitavom regionu. Građevina je neometano služila svojoj svrsi vijekovima, sve dok je serija razornih zemljotresa u srednjem vijeku nije pretvorila u neprepoznatljive podvodne ruševine.

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Pored ovog dragocenog artefakta, podvodni istraživači su nedavno izvadili i brojne komade grnčarije, svakodnevno posuđe i stare amfore koje potiču iz različitih istorijskih epoha.

„Nalaz je zaista izuzetan, budući da do sada nikada nismo identifikovali sliku drevnog svjetionika na pečatnom prstenu", istakao je Hišam el Liti, generalni sekretar Vrhovnog savjeta za antikvitete Egipta.

Egipatski ministar turizma i antikviteta, Šerif Fati, dodatno je pohvalio specijaliste, naglasivši da njihov trud na terenu kontinuirano obogaćuje globalno znanje o jednoj od najvažnijih antičkih metropola, prenosi RTS.

Rad u istočnoj luci još uvijek nije završen, a nakon okončanja trenutne sezone iskopavanja očekuje se prelazak misije na nove dubine u obližnjem zalivu Abu Kir.