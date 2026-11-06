Najstarija olupina broda na svijetu, nađena kod Turske, ušla u Ginisovu knjigu rekorda

Olupina broda stara oko 4.700 godina, koja je otkrivena tokom podvodnih iskopavanja u blizini ostrva Kekova u južnoj turskoj provinciji Antalija, ušla je u Ginisovu knjigu rekorda kao najstarija olupina broda na svijetu.

Hakan Oniz, šef Odseka za konzervaciju i restauraciju kulturne baštine na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta Akdeniz, izjavio je za agenciju Anadolija da njegov tim već godinama sprovodi istraživanja duž mediteranske obale u ime Ministarstva kulture i turizma.

Tokom podvodnih iskopavanja koja se od 2024. godine sprovode u blizini ostrva Kekova, istraživači su pronašli amfore stare oko 4.700 godina, na lokalitetu koji je sada prepoznat kao najstarija olupina broda na svijetu.

"Ovo je za nas izvor ponosa. Kao što je rekao naš predsjednik, Turska je jedna od vodećih zemalja svijeta u oblasti podvodne arheologije. Prema našem mišljenju, spada među dvije ili tri najbolje zemlje", rekao je Oniz.

Naglašavajući uspeh podvodnih iskopavanja, Oniz je naveo da je otkriće kod Kekove ove sedmice dobilo zvanično priznanje.

Svijet Tri pomorska drona pogodila grčki brod u Crnom moru, posada evakuisana

"Olupina broda koju smo otkrili u regiji Kekova ove sedmice je ušla u Ginisovu knjigu rekorda kao "najstarija olupina broda na svijetu", što je i zvanično objavljeno", rekao je on.

Ova olupina broda bila je samo jedan od njihovih projekata.

"Otkrili smo je kod Kekove 2024. godine, ali kada smo je prvi put pronašli, mislili smo da potiče iz osmanskog perioda", napomenuo je Oniz.

On je naveo da su istraživači prvobitno vjerovali da je olupina broda stara između 100 i 400 godina, dok su se inače uglavnom fokusirali na olupine stare između 2.000 i 2.500 godina.

Međutim, detaljnija analiza predmeta izvađenih iz olupine, koja se nalazi na dubini od 35 do 40 metara, kao i naučna istraživanja, otkrili su da je ona znatno starija.

"Olupina kod Kekove stara je 4.700 godina. Riječ je o plovilu starom gotovo 5.000 godina. Neki od pronađenih predmeta podsjećali su na novije artefakte s kojima nismo bili dovoljno upoznati. Ipak, tokom istraživanja literature prošle godine, pronašli smo slične amfore u Egiptu", rekao je on.

Prema njegovim riječima, kada su se vratili na lokalitet i sproveli dodatna istraživanja, shvatili su da je riječ o olupini iz perioda ranog bronzanog doba.

Svijet Pronađena olupina iz 1864. godine: Iz nje izvučene neoštećene boce piva i džina

"Predmeti koje smo izvukli, uglavnom amfore, trenutno prolaze kroz proces konzervacije i analize, kako u našoj regionalnoj laboratoriji, tako i u laboratoriji za podvodnu arheologiju Univerziteta Akdeniz u Kemeru", rekao je.

Oniz je dodao da će artefakti izvađeni iz olupine u narednim mjesecima biti izloženi u novoizgrađenom muzeju "Četiri mora, jedan muzej" u Istanbulu, a dio predmeta biće izložen i u Mediteranskom muzeju podvodne arheologije u Kemeru (Antalija), čija je izgradnja pri kraju, prenosi Sputnik.