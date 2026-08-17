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Novi pristup u liječenju Alchajmerove bolesti: Poboljšanja vidljiva poslije tri mjeseca

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 15:13

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Рубикова коцка (позната и као Магична коцка или Мађарска коцка) је механичка 3Д комбинациона слагалица коју је 1974. године изумио мађарски проналазач и професор архитектуре Ерне Рубик.
Foto: pexels/SHVETS production

Značajan napredak u proučavanju i liječenju Alchajmerove bolesti ostvarili su ruski naučnici, koji su predložili i primijenili novi pristup zasnovan na selektivnom uklanjanju određenih supstanci.

"Stručnjaci u Kliničkoj bolnici Univerziteta Sečenov su pioniri u novoj strategiji liječenja pacijenata sa Alchajmerovom bolešću - selektivnoj plazma sorpciji ekstracelularne DNK", navodi se u saopštenju koje je objavila agencija TASS.

Novi pristup je testiran u pilot kliničkom ispitivanju. Tok liječenja se sastojao od tri sesije, razmaknute dva do tri dana. Pacijenti su procjenjeni pre i poslije liječenja korišćenjem neuropsihološkog testiranja, analize biomarkera cerebrospinalne tečnosti i magnetna rezonanca mozga. Tri mjeseca nakon liječenja, specijalisti su zabilježili poboljšanja u pamćenju, pažnji i brzini obrade informacija, kao i pozitivnu dinamiku u svakodnevnom funkcionisanju pacijenata mjereno ADCS-MCI skalom, navodi se u izvještaju.

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Lijek za koji se pokazalo da je bezbjedan za ljude ublažava znake Alchajmerove bolesti kod miševa

Kod Alchajmerove bolesti trenutno se koriste lijekovi koji mogu da poboljšaju kognitivne funkcije, dok se terapije zasnovane na mono i poliklonalnim antitelima i dalje proučavaju, ali imaju ograničenu efikasnost i mogu izazvati značajne neželjene efekte, kažu stručnjaci.

Ruski naučnici su zato usmjerili pažnju na neutrofilne ekstracelularne zamke (NET), strukture koje nastaju djelovanjem odbrambenih ćelija organizma i koje, kada ih ima previše, mogu da podstaknu upalu, povećaju propustljivost krvnih sudova i doprinesu nagomilavanju β-amiloida i oštećenju neurona. Njihov novi pristup zasniva se na selektivnom uklanjanju iz krvne plazme ekstracelularne DNK i povezanih inflamatornih faktora, čime bi se smanjilo sistemsko zapaljenje kod pacijenata.

Prema riječima stručnjaka, ranije nisu postojale metode koje bi mogle da selektivno smanje opterećenje ekstracelularnih zamki neutrofila i cirkulišuće ekstracelularne DNK kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću.

(rt balkan)

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nauka

Alchajmerova bolest

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liječenje

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