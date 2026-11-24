Nova blog objava glavnog naučnika kompanije OpenAI, Jakuba Pahockog, razmatra potencijalna ograničenja u razvoju vještačke inteligencije, sa fokusom na mjeru poznatu kao perpleksnost.

Rasprava o usporavanju razvoja ove tehnologije postala je posebno aktuelna nakon upozorenja bivšeg istraživača kompanija OpenAI i Anthropic da se vodeće tehnološke firme „kockaju našim životima“.

Čak je i dokumentacija kompanije Anthropic za inicijalnu javnu ponudu (IPO) nagovijestila da bi razvoj vještačke inteligencije mogao predstaviti „katastrofalne ili egzistencijalne rizike po društvo“.

Plan za kontrolu tempa napretka

Izvršni direktor kompanije Anthropic, Dario Amodei, objavio je plan za kontrolu tempa razvoja vodećih tehnologija, koji su podržali izvršni direktor OpenAI-ja Sem Altman i prvi čovjek kompanije SpaceX Ilon Mask.

Amodei je pozvao kompanije da se usaglase oko zajedničkih bezbjednosnih standarda i ograničenja nekontrolisanog napretka AI tehnologije.

Svijet Panika zbog "lažnog" Lava: Uopšte nije riječ o većoj mački

Kako bi se postavila granica u razvoju, prethodno je potrebno dogovoriti način mjerenja brzine tog napretka. Objava Pahockog koju je Sem Altman opisao kao „najvažniju stvar koju je OpenAI objavio u posljednje vrijeme“ sugeriše da bi upravo perpleksnost mogla biti ta univerzalna mjera.

Zašto je perpleksnost ključno mjerilo?

Prema argumentaciji Pahockog, klasični testovi koji se fokusiraju na primijenjene sposobnosti vještačke inteligencije brzo zastarijevaju.

Nasuprot tome, perpleksnost koja mjeri koliko dobro model u prosjeku predviđa sljedeći token, pri čemu niža perpleksnost označava bolja predviđanja – ostaje informativna kroz sve faze razvoja.

Blog objava sadrži i grafikon koji prikazuje kontinuirani pad perpleksnosti kod OpenAI modela, počevši od verzije GPT-3.5.

Srbija Razriješen Arno Gujon

„GPT-4 je sa nivoom od oko 0,91 bio vešt u korišćenju lančanog rezonovanja (chain-of-thought), što je podstaklo stvaranje savremenih modela za rezonovanje. Sada, kada smo dostigli vrednosti ispod 0,8, svedočimo pojavi transformativnih sposobnosti u oblastima kao što su sajber-bezbednost i matematika“, naveo je Pahocki.

Zajednička granica koju AI ne smije preći

Pahocki smatra da bi perpleksnost mogla poslužiti kao osnova za zajedničko mjerilo opšte inteligencije, na osnovu kojeg bi kompanije uspostavile zajednička ograničenja.

Prihvatanjem perpleksnosti kao standardne mjere napretka, tehnološki giganti obavezali bi se da neće prelaziti određeni prag sve dok sposobnost ljudi da razumiju i prate ponašanje vještačke inteligencije ne dostigne konkretnu prekretnicu, prenosi b92.