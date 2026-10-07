Ove ptice su dio kulture i folklora: Ljudi, buka i klima mijenjaju njihovo ponašanje

Dvije studije indijskih istraživača pokazale su da porast ljudske aktivnosti utiče na stanište i način komunikacije himalajskog monala, ptice koja je važan dio kulture i folklora regiona, objavio je BBC.

Istraživači iz Utarakanda su tokom pet godina proučavali monala i utvrdili da razvoj infrastrukture, turizam i buka mijenjaju uslove u kojima ova vrsta živi.

Jedna studija pokazala je da se ptice pomjeraju na veće nadmorske visine jer njihova prirodna staništa na alpskim livadama postaju sve više opterećena ljudskom aktivnošću. Druga studija pokazala je da monal mijenja svoje „oglašavanje“ u bučnim sredinama.

Istraživači su snimili više od 700 poziva monala na dvije lokacije i utvrdili da su ptice u bučnijim područjima proizvodile zvuke sa znatno višim vršnim frekvencijama, dok su njihovi pozivi bili i kraći.

Istraživači su naveli da promjene predstavljaju fleksibilan odgovor na različita akustična okruženja i ne znače nužno trajnu ili evolutivnu promenu vrste. Ipak, značajne promjene u komunikaciji mogu da utiču na uspjeh ptica u parenju.

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Studija o staništu predviđa da će klimatske promjene do 2100. godine dodatno smanjiti i destabilizovati područja pogodna za monala širom indijskih Himalaja. Promjene bi mogle da primoraju ptice da se sele na veće nadmorske visine i manja, međusobno nepovezana područja, što bi otežalo razmnožavanje i povećalo rizik od dugoročnog smanjenja populacije.

Istraživači ističu da je monal važan pokazatelj zdravlja ekosistema sjeverozapadnih Himalaja.

Oni navode da su nalazi preliminarni i da su potrebna dodatna istraživanja, ali da dvije studije ukazuju na širi ekološki pritisak u regionu izazvan ljudskom aktivnošću i klimatskim promjenama.

(telegraf)