Ekstremne globalne vrućine tokom 2023. i 2024. godine dovele su do rekordnog pada nivoa vode u jezerima, rijekama i akumulacijama širom svijeta, pokazala je najnovija međunarodna studija.

Analiza globalnih vodenih sistema, sprovedena u okviru saradnje koju je predvodila Kineska akademija nauka, pokazala je da su zalihe površinskih slatkih voda na planeti naglo opale tokom te dvije godine, koje su ujedno bile i najtoplije od kada postoje mjerenja, prenio je list Gardijan.

Protok vode u svjetskim rijekama opao je na nivo koji je oko 5,7 odsto ispod uobičajenog, dok su se zalihe vode u jezerima i akumulacijama smanjile za 9,5 procenata.

Kako se planeta zagrijava, ciklus vode postaje sve ekstremniji, pri čemu toplija atmosfera izvlači više vlage iz tla, rijeka i jezera, a zagrijano zemljište dodatno ubrzava isparavanje, prenosi Tanjug.

Ta vlaga zatim pada u obliku obilnih kiša na drugim mjestima, često iznad okeana, što dovodi do izraženijih oscilacija između suša i poplava.

To je značilo da su tokom 2023. i 2024. godine reke imale nizak vodostaj čak i u područjima koja su bila pogođena ozbiljnim poplavama.

Do ovih zaključaka istraživači su došli kombinovanjem podataka o protoku vode u 150 velikih svjetskih riječnih slivova sa satelitskim podacima koji su pratili više od 1,2 miliona jezera i akumulacija u periodu od 1991. do 2025. godine.

Jedna od autorki studije, Sulagna Mišra, izjavila je da ovi nalazi ukazuju na značajan paradoks klimatskih promjena, pri čemu toplija atmosfera ne znači nužno da je na kopnu dostupno više vode.

“Iako su se globalne padavine tokom ovog perioda povećale, veći dio te dodatne kiše pao je iznad okeana, dok su mnogi kopneni regioni zabilježili značajan deficit vode”, ukazala je ona.

Autori navode da rezultati studije ukazuju na to koliko su svjetski vodni resursi ranjivi, a promjene u zalihama slatke vode predstavljaju jedan od glavnih načina na koji klimatska kriza utiče na ljude i prirodu.

Kako se planeta sve više zagrijava, postaje sve teže da se predvidi koliko će vode biti na raspolaganju, upozorili su naučnici.