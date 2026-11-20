Rusija planira da objavi kuvar sa receptima iz svemira, najavio je šef Odjeljenja za svemirsku ishranu u ruskom Istraživačkom institutu za industriju prehrambenih koncentrata i specijalnu prehrambenu tehnologiju Andrej Vedernikov.

"Pripremanje hrane u svemiru je opuštajuće, a kosmonauti spremaju jela na orbitalnoj stanici", rekao je Vedernikov na omladinskom festivalu "Svemir je blizu", održanom na Visokoj školi ekonomije Nacionalnog istraživačkog univerziteta.

On je naveo da se na orbitalnoj stanici nalaze sto za pripremu hrane, različiti pribori, poput noževa, i mala rerna za zagrijavanje hrane, prenio je TASS.

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Kosmonauti su, na primjer, tokom boravka u svemiru pripremali picu, suši, salatu "Olivije" (rusku salatu), "haringu pod bundom" (tradicionalno rusko jelo koje se služi za Božić i Novu godinu) i brojna druga jela.

Vedernikov je ranije za TASS rekao da je planirano da novi teretni brod "Progres MS-36" u novembru na Međunarodnu svemirsku stanicu dopremi svježe voće, konzerviranu i liofilizovanu hranu (hranu sušenu zamrzavanjem u vakuumu), uključujući sušeno meso divljači, omlete i jogurt.