Spor internet i prekidanje filmova mogu da iznerviraju, posebno kada plaćate brzi internet paket. Problem sa lošom vezom nije uvijek krivica provajdera. Ne žurite odmah sa prijavom kvara.

Prije nego što se zapitate kako ubrzati Vi-Fi, pokušajte da promijenite mjesto uređaja. Većina nas pravi grešku i drži određene predmete pored rutera, a oni smanjuju domet signala.

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Stručnjaci kompanije Hiperoptic upozoravaju da položaj rutera utiče na stabilnost bežične mreže u vašem domu. Posebno skreću pažnju na Bluetooth opremu, u koju spadaju prenosivi zvučnici, slušalice i slični uređaji.

Skriveni sukob uređaja na istoj frekvenciji

Većina rutera koje koristimo funkcioniše na frekvencijama od 2,4 i 5 GHz, dok najnoviji modeli podržavaju i 6 GHz. S druge strane, Blutut uređaji rade u opsegu od 2,4 GHz, koji istovremeno koristi veliki broj drugih aparata. Kada se zvučnik nalazi neposredno pored rutera, a oba uređaja komuniciraju u ovom frekvencijskom opsegu, može doći do značajnih smetnji.

Prve posljedice su sporije učitavanje stranica, nestabilna mreža i prekidanje veze. Savremeni zvučnici imaju mehanizme za ublažavanje smetnji, ali problem i dalje može biti prisutan kada u vašem okruženju istovremeno radi veliki broj elektronskih uređaja.

Zbog toga Hiperoptic savjetuje da ruter odmaknete od ostale elektronike. Kao osnovno pravilo, preporučuje se razmak od najmanje jednog do dva metra, ukoliko raspored prostora to dozvoljava. I Apple u svojim uputstvima upozorava na moguće smetnje kada ove tehnologije koriste isti frekvencijski opseg od 2,4 GHz.

Kako ubrzati Vi-Fi jednostavnim prebacivanjem uređaja na drugu mrežu

Povezivanje televizora, pametnih telefona i računara na mrežu od 5 GHz može značajno smanjiti problem, jer se na taj način izbjegavaju smetnje koje stvaraju Bluetooth uređaji. Ipak, ovaj frekvencijski opseg ima jedan nedostatak – teže prolazi kroz prepreke.

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Debeli betonski zidovi, karakteristični za stanove u našim zgradama, znatno više otežavaju širenje signala od 5 GHz, dok stariji opseg od 2,4 GHz lakše dopire do udaljenijih prostorija.

Mikrotalasna pećnica smanjuje domet signala u kuhinji

Zvučnici nisu jedini uređaji koji mogu da ometaju Vi-Fi signal. Mikrotalasna pećnica tokom rada može da stvara smetnje u frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz, zbog čega ruter ne bi trebalo postavljati u njenu neposrednu blizinu. Smetnje mogu stvarati i stari bežični telefoni, kao i uređaji za nadzor beba.

Prepreke mogu biti i materijalne prirode. Kabasti metalni predmeti, velika ogledala i teški materijali mogu da oslabe ili promijene pravac širenja signala. Uređaj smješten duboko u komodi ili postavljen neposredno iza televizora teško može da ostvari dobar domet.

Ruter je najbolje postaviti u centralni dio stana, na povišenu policu, na mjesto gdje oko njega nema većih prepreka.

Jednostavan kućni test otkriva pravog krivca

Najsigurniji način da otkrijete šta ometa signal jeste da uporedite rezultate prije i poslije premještanja uređaja.

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Izmjerite brzinu internetske veze na telefonu, udaljite zvučnike najmanje metar od rutera, a zatim ponovite testiranje na istom mjestu. Obavezno izmjerite trenutnu brzinu više puta zaredom, kako biste izbjegli pogrešan zaključak zbog privremenog opterećenja mreže provajdera.

Ako primijetite brži odziv nakon ovih promjena, moguće je da je uređaj ometao signal. Ovakvo rješenje, naravno, ne donosi magično veću brzinu od one koju ste ugovorili, već samo pomaže da što bolje iskoristite postojeći internet paket, prenosi GlasSrpske.

Ako stanje ostane nepromijenjeno, uzrok može biti prevelika udaljenost od rutera, opterećenost mreže ili tehnički kvar. Ipak, prije prelaska na skuplji internet paket, vrijedi pokušati sa jednostavnim razmještanjem uređaja u kući.