Svjetski digitalni haos okončan: Majkrosoft potvrdio da sve ponovo radi

Majkrosoft je jutros saopštio da su usluge u potpunosti ponovo uspostavljene na platformama Tims, Autluk, Kopajlot i u drugim aplikacijama, čime je okončan globalni prekid rada koji je duže od 24 časa onemogućavao internetsku komunikaciju brojnim kompanijama i institucijama širom svijeta.

„Završili smo aktivnosti na otklanjanju osnovnog uzroka incidenta i uspostavili usluge za preostale pogođene korisnike i regione“, objavila je kompanija.

Šta je prestalo da radi?

Problemi su zahvatili Autluk, Majkrosoft Eksčejndž onlajn i druge usluge povezane sa elektronskom poštom. Korisnici nisu mogli da šalju ni primaju poruke, pristupe Majkrosoftovom alatu vještačke inteligencije Kopajlot niti da se uključe u ranije zakazane sastanke putem platforme Tims.

Poteškoće su se pojavile i kod usluga za dijeljenje dokumenata, upravljanje poslovnim podacima i zaštitu elektronske pošte.

Posljedice su se osjetile širom svijeta. U Sjedinjenim Američkim Državama pojedine gradske uprave pozvale su građane da ih kontaktiraju telefonom jer njihove internetske usluge nisu radile.

Problemi od bolnica do sudova i policije

U Velikoj Britaniji neki građani imali su problema sa dobijanjem ljekarskih recepata, a nekoliko policijskih uprava pozvalo je građane da krivična djela i druge incidente prijavljuju telefonom umjesto putem internetskih stranica.

U Hong Kongu prekid je otežao rad bankarskih službenika, dok su zaposleni u japanskim državnim službama morali da izrađuju papirne kopije dokumenata.

Pogođeni su bili i sudovi na Filipinima, pojedini željeznički sistemi, te škole, sudovi i državne službe u Australiji.

Prema procjeni američkog instituta „Anderson ekonomik grup“, prekid bi mogao da izazove gotovo sedam milijardi dolara ekonomskih gubitaka zbog smanjene produktivnosti.

Šteta bi mogla da premaši sedam milijardi dolara

Predsjednik instituta Patrik Anderson procjenjuje da je u četvrtak ozbiljne poremećaje u poslovanju pretrpjelo do 26 miliona korisnika, a u petak njih 51 milion. Upozorio je da je riječ o početnoj procjeni i da bi ukupna šteta mogla dodatno da poraste.

Majkrosoft je potvrdio da prekid nije posljedica sajber-napada, već tehničkog problema povezanog sa promjenama na mrežnoj infrastrukturi.

„Incident je izazvao problem tokom ranije nadogradnje mrežnog kapaciteta, koji se ispoljio nakon nedavne promjene na mreži“, objavila je kompanija.

(Indeks)