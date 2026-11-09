U Holandiji otkriven fosil star 66 miliona godina

Holandski istraživači otkrili su izuzetno rijedak fosil koji podsjeća na krabu, a koji je živio neposredno prije nestanka dinosaurusa prije 66 miliona godina.

Naučnici iz Nacionalnog praistorijskog muzeja i Prirodnjačkog muzeja u Mastrihtu pronašli su ovaj primjerak fosila ciklida, izumrle grupe rakova, u provinciji Limburg, na jugu Holandije.

Kako se navodi, u svijetu je poznato svega nekoliko desetina vrsta ciklida.

Naučnicima još nije sasvim jasno gdje se ove životinje svrstavaju na evolutivnom stablu, kako su živjele, niti zašto su nestale.

Ovaj novi fosil je posebno značajan jer je prvi primjerak iz te grupe koji je sačuvan u tri dimenzije, prenosi NL tajms.

„Ovaj mali fosil pruža neočekivano veliki uvid“, naveli su istraživači, dodajući da on pomaže u razumijevanju načina života ovih životinja i ukazuje na raznovrsnost morskog sveta neposredno prije jednog od najvećih masovnih izumiranja na Zemlji.

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Iako ciklidi liče na sitne krabe, istraživači smatraju da su u drevnim morima imali drugačiju ulogu. Ove životinje su se pojavile otprilike u isto vrijeme kada i vodozemci, dok se morski svijet razvio nešto kasnije.

Ciklidi su nestali u istom periodu kada i većina morskih gmizavaca, a zbog te vremenske podudarnosti, naučnici pretpostavljaju da su oni možda živjeli kao paraziti na morskim gmizavcima, iako ova pretpostavka još nije dokazan.