Ljudski skelet star između 11.700 i 13.087 godina, pronađen tokom arheoloških iskopavanja u blizini Meksiko Sitija, svrstava se među najstarije poznate ljudske ostatke otkrivene u dolini Meksika, saopštio je Nacionalni institut za antropologiju i istoriju Meksika (INAH).

Skelet, nazvan "Jotcin", otkriven je 2021. godine tokom arheoloških istraživanja na lokaciji međunarodnog aerodroma Felipe Anheles, u saveznoj državi Meksiko, prenosi Heritadž Dejli.

Starost ostataka utvrđena je primjenom dvije nezavisne metode datiranja. Prva analiza, zasnovana na kolagenu, pokazala je da su ostaci stari između 13.087 i 12.987 godina, dok je druga, sprovedena analizom bioapatita na Univerzitetu Džordžija u SAD, ukazala na starost između 12.050 i 11.700 godina. Rezultati potvrđuju da je riječ o ostacima iz perioda kasnog pleistocena i početka holocena, iz kojeg je na području centralnog Meksika pronađeno veoma malo ljudskih skeleta.

Prema riječima fizičkog antropologa Artura Talavere Gonzalesa, koji je prvi posumnjao u veliku starost ostataka, skelet ima neuobičajeno razvijene kosti i izrazito istrošene zube. Pojedinac, nazvan Jotcin, što na jeziku naroda Nahua znači "jedinstven", bio je visok oko 1,75 metara i imao izrazito snažnu koštanu strukturu.

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Istraživači smatraju da bi njegove fizičke karakteristike mogle da ukazuju na način života lovaca-sakupljača, koji su prelazili velike udaljenosti i obavljali fizički zahtevne aktivnosti. Analiza zuba pokazala je izraženu istrošenost, ali nije otkrila karijes. Naučnici pretpostavljaju da je to moglo biti posledica ishrane tvrdom biljnom hranom, ali i korišćenja zuba kao alata za obradu životinjske kože i biljnih vlakana.

Skelet je pronađen u sedimentima nekadašnjeg močvarnog područja, zajedno sa fosilnim ostacima životinja iz kasnog pleistocena, među kojima su mamuti i praistorijske kamile.

Arheolog Izrael Penja otkrio je ostatke na severozapadnom delu područja aerodroma. U početku je, zbog veličine kostiju, posumnjao da pripadaju kamili, ali je tokom proširivanja iskopavanja utvrđeno da je riječ o ljudskom skeletu. U istraženom prostoru površine oko 25 puta 30 metara nije pronađen nijedan drugi ljudski skelet, niti predmeti koji bi ukazivali na pogrebne običaje ili druge aktivnosti.

Naučnici sada sprovode genetsku analizu ostataka na Univerzitetu u Burgosu u Španiji, a rezultati se očekuju u prvom tromjesečju 2027. godine. Istraživanje bi trebalo da pruži podatke o genetskom poreklu Jotcina i doprinese boljem razumijevanju ranih migracija ljudi na američkom kontinentu.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Fechamiento arroja antigüedad de 13,000 años para el esqueleto humano Yotzin Esta datación lo sitúa como uno de los 23 ejemplares más antiguos de la Cuenca de México y dentro de los primeros pobladores de América 🔗 https://t.co/xG9YZkmJY6 📸 Melitón Tapia, INAH https://t.co/CiSqwURm7n — INAH (@INAHmx) November 20, 2026

Istraživači su ukazali i na specifičan oblik lobanje, koji se razlikuje od drugih drevnih ljudskih ostataka pronađenih u dolini Meksika, uz napomenu da će genetske analize pokazati da li te morfološke sličnosti imaju širi značaj. Nakon završetka naučnih istraživanja, skelet će biti uključen u zbirku prekeramičkog perioda doline Meksika u Nacionalnom muzeju antropologije u Meksiko Sitiju, prenosi Sputnik.