Ruska farmaceutska kompanija Mabskejl registrovala je biotehnološki lijek trastumit namjenjen liječenju određenih vrsta raka, a koji će, kako se navodi, omogućiti pristup terapiji koja spasava živote za 17.000 pacijenata u Rusiji.

Lijek je razvijen i u potpunosti proizveden u pogonu kompanije u gradu Toljatiju, u Samarskoj oblasti, prenijela je agencija Tas.

Trastumit je namijenjen liječenju HER2-pozitivnog karcinoma dojke i HER2-pozitivnog metastatskog karcinoma želuca, navodi se u saopštenju kompanije. Stručnjaci kompanije Mabskejl sproveli su pretklinička i klinička ispitivanja neophodna za registraciju lijeka.

Prema procjenama kompanije, trastumit će omogućiti pristup terapiji koja spasava živote za 17.000 pacijenata u Rusiji, a lijek će se na tržištu pojaviti u obliku liofilizata za pripremu koncentrovanog rastvora za infuziju. Komercijalno lansiranje trastumita planirano je za naredne mjesece.

Mabskejl je kompanija sa zaokruženim proizvodnim ciklusom, čiji portfolio obuhvata više od 25 biotehnoloških lijekova u različitim fazama razvoja i registracije, uključujući lijekove za liječenje kancera, navodi Tas.