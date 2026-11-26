Kompanija Meta je podigla dosadašnje ograničenje sa 1.024 učesnika, a opcija se postepeno uvodi za Android i iOS korisnike.

Vocap je počeo da uvodi mogućnost dodavanja do 1.500 učesnika u jedno grupno ćaskanje, kako prenosi VABetaInfo.

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Novi broj korisnika bi mogao da bude veoma koristan administratorima koji vode grupe za škole i lokalne zajednice.

Odgovor na potrebe velikih zajednica

Aplikacija je ranije imala ograničenje od 1.024 učesnika u jednom ćaskanju.

Ako zajednica ima veći broj ljudi, administrator je možda morao da napravi još jednu grupu. Novi kapacitet mogao bi da bude dovoljno velik da zadovolji njihove potrebe.

Postupno uvođenje i buduće mogućnosti

VABetaInfo navodi da će novo ograničenje učesnika biti dostupno i na Android i na iOS aplikacijama, ali pošto aplikacija za dopisivanje u vlasništvu Mete funkciju uvodi postepeno, neki korisnici možda neće moći da joj pristupe sve do kasnije.

Nije jasno da li će ćaskanja sa 1.500 ljudi od samog početka moći da koriste "audio hengauts" (audio druženja), Vocapovu glasovnu funkciju nalik na Diskord.

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Dodatne funkcije za efikasnije grupno ćaskanje

Vocap je takođe nedavno objavio nove funkcije za grupna ćaskanja koje djeluju posebno korisno za velike grupe.

Korisnici će sada moći da zakače poruke na duži period i da filtriraju razgovore prema pomjena i odgovorima.

Pored toga, stari učesnici unutar grupe sada će moći da podjele svoju istoriju poruka sa svima koje administrator naknadno doda.

(b92)