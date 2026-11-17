Broj prijavljenih materijala o seksualnom zlostavljanju djece povezanih sa veštačkom inteligencijom porastao je za više od 8.400 odsto za samo dvije godine, prema izveštaju Instituta za globalnu bezbjednost dece Čajldlajt.

Iako su prikazi lažni, mogu se koristiti za ucjenu djece, uz zahtjeve za novac ili dodatne fotografije. Istraživanje je zasnovano na izvještajima o materijalima koje su tehnološke kompanije dostavile američkom Nacionalnom centru za nestalu i eksploatisanu djecu.

Nalazi otkrivaju šokantne razmjere seksualne eksploatacije djece i brzinu kojom se menjaju pretnje po bezbjednost najmlađih, naročito u digitalnom okruženju.

Materijali generisani AI sve češće se pojavljuju na internetu

Rast ove vrste sadržaja potvrđuju i podaci Fondacije za internet nadzor (IWF). Prema njenom izvještaju, količina materijala o seksualnom zlostavljanju djece generisanog vještačkom inteligencijom koji se pojavljuje na internetu raste.

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Analitičari su pronašli više fotorealističnih prikaza seksualnog zlostavljanja djece u prvoj polovini 2026. nego tokom cijele 2025. godine. Ova nevladina organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koja prati materijale o zlostavljanju širom svijeta, saopštila je da je identifikovala 6.310 slika generisanih veštačkom inteligencijom koje ispunjavaju zakonsku definiciju seksualnog zlostavljanja djece - što je 40 odsto više od ukupno više od 4.500 takvih slika zabilježenih tokom prethodne godine.

Više od 300 miliona djece izloženo je zlostavljanju uz pomoć tehnologije

Prema procjenama organizacije Čajldlajt, više od 300 miliona djece širom svijeta svake godine doživi barem jedan oblik seksualne eksploatacije ili zlostavljanja uz pomoć tehnologije. Takođe se procjenjuje da će približno svako četvrto dijete biti izloženo barem jednom obliku zlostavljanja prije navršene 18. godine.

Istraživanje se bavilo i seksualnim zlostavljanjem van interneta. Podaci pokazuju da je u Sjevernoj Americi gotovo trećina djevojčica i više od jednog od 10 dječaka tokom detinjstva doživjelo seksualno zlostavljanje uživo. Među oblicima takvog zlostavljanja navedeni su seksualni napad, silovanje i snimanje ispod suknje.

Organizacije pozivaju vlade na hitnu reakciju

Globalna direktorka za podatke u organizaciji Čajldlajt Debi Fraj upozorila je da brzina kojom vještačka inteligencija mijenja pretnje po djecu izaziva ozbiljnu zabrinutost. Istakla je da dio rasta broja prijava može biti posljedica boljeg otkrivanja i izvještavanja, ali da nalazi ipak ukazuju na potrebu za hitnim djelovanjem vlada i tehnoloških kompanija, prenosi RT Balkan.

Prema njenim riječima, neophodno je bolje razumijeti nove oblike zloupotrebe, sprečiti ih i što brže uklanjati sporne materijale. Objedinjavanje podataka iz anketa, policijskih evidencija i drugih izvora može pomoći u utvrđivanju rizika, otkrivanju slabosti u sistemima zaštite i usmjeravanju resursa tamo gde su najpotrebniji.

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"Ne možemo efikasno spriječiti zlostavljanje ili zaštititi djecu bez razumijevanja njegovih pravih razmjera i prirode. Ali nema ničeg neizbježnog u vezi sa seksualnom eksploatacijom i zlostavljanjem djece. Imamo znanje i alate da napravimo razliku", poručio je Pol Stenfild, izvršni direktor organizacije, prenosi "Gardijan".

On je pozvao vlade da seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece prepoznaju kao sprečivu vanrednu situaciju u javnom zdravstvu, ulažu u prikupljanje pouzdanijih podataka i pretvore ih u konkretne mere. Kako je istakao, međunarodna saradnja i pravovremene intervencije mogu pomoći u sprečavanju zlostavljanja i obezbjeđivanju bezbjednijeg detinjstva za milione djece.