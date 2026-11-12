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Vocap dobija funkciju koju su mnogi čekali

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АТВ редакција
12.11.2026 11:37

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Detaljan krupni plan početnog ekrana pametnog telefona na kojem se prikazuju popularne aplikacije poput WhatsApp-a.
Foto: pexels/Brett Jordan

Vocap će uskoro omogućiti slanje tekstualnih poruka koje primalac može da pročita samo jednom, nakon čega njihov sadržaj zauvijek nestaje iz razgovora. Funkcija koja je do sada bila rezervisana za fotografije, video-snimke i glasovne poruke sada je dostupna prvim korisnicima Android beta verzije aplikacije.

Kako otkriva VABetaInfo, nova opcija pojavila se u Vocap beta verziji 2.26.45.6 za Android. Za sada je dostupna ograničenom broju testera, a očekuje se da će je tokom narednih nedjelja dobiti još korisnika.

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Korištenje je jednostavno. Nakon što napišete poruku, potrebno je da zadržite prst na dugmetu za slanje i izaberete opciju "View Once". Vocap će zatim poslati tekst koji primalac može da otvori samo jedanput.

Za razliku od običnih poruka, sadržaj se ne prikazuje direktno u razgovoru. Primalac mora da dodirne poruku kako bi je otvorio na posebnom ekranu. Čim zatvori taj prikaz, tekst postaje nedostupan i pošiljaocu i primaocu.

Vocap je uveo i dodatne mjere zaštite. Takve poruke nije moguće kopirati, proslijediti, sačuvati niti napraviti screenshot ili snimak ekrana dok su otvorene u aplikaciji. Pošiljalac može da vidi da je poruka pročitana ukoliko su uključene potvrde čitanja.

Funkcija može biti korisna kada želite da pošaljete privremenu informaciju, poput jednokratnog koda ili podatka koji ne želite trajno da ostavite u istoriji razgovora. Ipak, zaštita nije apsolutna, jer primalac i dalje može da fotografiše ekran drugim uređajem.

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Za sada nije poznato kada će View Once tekstualne poruke postati dostupne svim korisnicima Vocapa. Kompanija još nije objavila datum šireg predstavljanja, a čak ni svi korisnici najnovije Android beta verzije trenutno nemaju pristup novoj opciji.

(Telegraf.rs)

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Mobilni telefon

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