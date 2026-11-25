Nakon izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podijeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.

Jedan od njih, koji je podelio korisnik @VideoArtGame na platformi X, postao je centralna tačka debate o tome da li je igra prešla granicu i da li bi trebalo da bude zabranjena ili strože kontrolisana, prenosi Blic.

U snimku se vidi muški lik u havajskoj košulji koji na plaži prilazi ženi u bikiniju na ležaljci. Nakon kratkog pozdrava, žena ustaje i odlazi, a muškarac je uporno prati.

Scena se nastavlja preko plaže, pored ležaljki i kišobrana, pa do urbanih dijelova mape.

Žena više puta završava na zemlji, gestikulira i, prema titlovima, izražava nezadovoljstvo riječima govoreći da joj je dosta.

Please stop harassing female NPCs in GTA VI https://t.co/laNXEMfAGs — VideoArtGame (@VideoArtGame) November 22, 2026

Cijeli zapis traje više od četiri minuta i prikazuje ustrajno praćenje sa fizičkim interakcijama.

Autor objave postavlja pitanje da li je realizam otišao predaleko i navodi da su reakcije podijeljene: jedni realistično nasilje nazivaju zastrašujućim i zahtijevaju zabranu radi zaštite d‌jece, dok drugi ističu da je igra ocijenjena M (17+) i da je odgovornost na roditeljima, a ne na državi.

Snimci brutalnih scena iz igrice se šire mrežama

Debata se ne ograničava na ovaj isječak iz igrice. Drugi snimci koji su se proširili mrežom X prikazuju značajno ekstremnije scene, uključujući napad na ženski lik praćen višestrukim hicima.

Indijski jutjuber Dhruv Rathee podijelio je jedan takav zapis i pozvao roditelje da djecu „strogo“ drže podalje od igre, tvrdeći da sadržaj normalizuje brutalnost i objektivizaciju žena te da može doprinijeti stvaranju „više psihopata“ u društvu.

U Sjedinjenim Američkim Državama više policijskih uprava, među kojima su one iz Atlante, Denvera i San Antonija, objavile su upozorenja u kojima naglašavaju da kriminalna ponašanja iz igre ostaju krivična djela i u stvarnosti. Poruke su formulisane u smislu „ono što se dešava u GTA 6 ostaje u GTA 6“.

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Igra je dobila Mature 17+ ocjenu od ESRB-a i PEGI 18 zbog intenzivnog nasilja, krvi, golotinje, seksualnog sadržaja i upotrebe droga.

Serijal Grand Theft Auto je i ranije bio predmet poziva na zabranu – od GTA III u Australiji, preko skandala "Hot Coffee“ u San Andreasu, do protesta oko petog dijela. Ovoga puta se kao dodatni faktor ističe stepen realizma koji nekim igračima čini scene neprijatnijim nego u prethodnim dijelovima.

Dok dio javnosti zahtijeva zabranu ili strožu regulativu, drugi podsjećaju da je riječ o sadržaju namijenjenom odraslima i da je na roditeljima da kontrolišu pristup.

Naučna istraživanja dosljedno pokazuju odsustvo pouzdane uzročne veze između nasilnih video-igara i stvarnog kriminala, ali visok nivo grafičkog realizma u najnovijem delu ponovo je otvorio raspravu o granicama zabave.