Riječ je o četvrtom filmu franšize koja je započela 2000. godine, a režiju i scenario potpisuje Džon Hamburg.

Ben Stiler i Robert de Niro vraćaju se u ulogama Grega Fokera i Džeka Birnsa, a uz njih glume i Oven Vilson i Blajt Dener, dok Arijana Grande tumači Oliviju Džouns.

Prema zbirnoj oceni kritika na sajtu Rotten Tomatoes, Grande predstavlja vedro i duhovito osvježenje porodice Foker, ali nastavak djeluje "umorno" i ne uspjeva da oživi franšizu.

Donald Klark iz lista "Ajriš tajms" ocijenio je film sa 1 od 5 zvjezdica, uz komentar da je atmosfera toliko neprijatna da pojedine situacije u jednom trenutku prestaju da budu smiješne.

Rut Maramis sa bloga "FlixChatter" bila je nešto blaža i dala filmu ocjenu 3 od 5. Ona je pohvalila Grande, ali je film opisala kao predvidljiv nastavak komedije zasnovane na neprijatnim situacijama.

Ni prethodni nastavci nisu prošli mnogo bolje kod kritičara.

Film "Meet the Fockers" iz 2004. godine na sajtu Rotten Tomatoes ima ocjenu od 38 odsto, dok je "Little Fockers" iz 2010. ocijenjen sa svega 10 odsto. Kritičari su ga opisali kao film prepun poznatih glumaca, ali bez dovoljno kreativnosti, koji je franšizu spustio na novi nivo.