Više od 27 godina nakon premijernog prikazivanja na televizijskoj mreži Nikelodion, animirana serija „Spužva Bob Kockalone“ i dalje privlači publiku svih generacija.

Seriju je stvorio pokojni morski biolog i animator Stiven Hilenburg, a prati avanture Spužve Boba i njegovih neobičnih komšija u Bikini Botomu.

Među njima su njegov najbolji prijatelj Patrik Star, stalno iznervirani Skidvard Tentacls, škrti šef gospodin Krabs i vjeverica iz Teksasa Sendi Čiks.

Prema najnovijem Nielsenovom izvještaju o animiranom programu, „Spužva Bob Kockalone“ i dalje je najgledanija animirana serija na televizijskim kanalima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Serija je ostvarila više od 17 milijardi dolara prihoda od prodaje proizvoda, dok je na Jutjubu zabilježila 353 milijarde minuta gledanja. Njeni likovi i dalje su čest motiv memova na društvenim mrežama.

Gospodin Lorens, koji pozajmljuje glas glavnom antagonisti Planktonu i scenarista je serije od njenih početaka, rekao je da ni sama ekipa ne može objasniti njenu dugovječnost.

„To je više od sreće. To nije sreća. To je nešto luđe što ne možemo baš objasniti“, rekao je.

Izvršni producent Mark Čekareli istakao je da su autori seriju oduvijek osmišljavali kao sadržaj u kojem može uživati cijela porodica, iako se prikazuje na televizijskoj mreži namijenjenoj djeci.

Tom Keni, koji pozajmljuje glas glavnom liku, naveo je da im obožavaoci često govore kako su seriju gledali kao djeca, a danas je prate zajedno sa svojim mališanima.

Hilenburg, koji je preminuo 2018. godine, insistirao je na tome da Spužva Bob nikada nema jasno određene godine, jer je želio da stvori lik koji može samostalno da živi, ali istovremeno zadržava dječiju nevinost. Dugogodišnji umjetnik i nadzorni reditelj Šerm Koen rekao je da ta vizija i danas usmjerava rad ekipe.

Franšiza se u međuvremenu proširila na filmove, video-igre, različite proizvode, brodvejski mjuzikl i atrakcije u tematskim parkovima širom svijeta.

Jednočasovni božićni specijal „Merry Christmas, Mr. Plankton“ premijerno će biti prikazan u petak na Nikelodionu i striming platformi Paramaunt+.

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