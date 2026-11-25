Tokom seksa s partnerom 38 odsto ljudi mašta o nekoj drugoj osobi, pokazalo je istraživanje sprovedeno na 546 odraslih osoba iz SAD i Kanade. Naučnici, međutim, ističu da to samo po sebi ne znači da u vezi postoji problem.

Studiju su u časopisu „Archives of Sexual Behavior“ objavili istraživači sa Univerziteta Sjeverna Britanska Kolumbija i Univerziteta Kvins u Kanadi, a rezultate je prenio portal „PsyPost“.

U istraživanju su učestvovale odrasle osobe koje su najmanje šest mjeseci bile u vezi. Uzorak su podjednako činili pripadnici seksualnih i rodnih manjina i većinskih grupa.

Učesnici su opisali svoju posljednju seksualnu fantaziju tokom samozadovoljavanja i posljednju tokom seksa s partnerom. Potom su ih ocijenili putem upitnika sa 50 stavki i odgovarali na pitanja o zadovoljstvu vezom, seksualnom zadovoljstvu i seksualnoj želji.

Dva istraživača su nezavisno jedan od drugog utvrdila da li su se fantazije odnosile isključivo na partnera, na neku drugu osobu ili na oboje.

Kada su sami, rijetko misle na partnera

Tokom samozadovoljavanja oko 56 odsto fantazija odnosilo se na osobe izvan veze, dok se samo 26 odsto odnosilo isključivo na partnera. Tokom seksa s partnerom odnos je bio ujednačeniji: 35 odsto ispitanika maštalo je samo o partneru, a 38 odsto o nekoj drugoj osobi.

Razlikovao se i sadržaj fantazija. One tokom seksa s partnerom bile su nježnije i češće su uključivale emocionalnu bliskost, brigu i intimnost. S druge strane, fantazije tokom samozadovoljavanja bile su izraženije erotske, naročito kada su uključivale neku drugu osobu.

Ova razlika bila je posebno izražena kod osoba u monogamnim vezama, dok su oni koji su bili u vezama s više partnera nešto češće maštali i o partneru i o drugim osobama.

„Ljudi mogu imati različite vrste seksualnih fantazija u različitim situacijama. Fantazije tokom seksa s partnerom obično su nježnije i češće uključuju partnera“, rekli su za „PsyPost“ autori studije Aki M. Gormezano i Sari M. van Anders.

Želja i zadovoljstvo

Ispitanici koji su imali izraženu seksualnu želju za partnerom češće su o njemu imali i izrazito erotske i nježne fantazije, dok je snažnija privlačnost prema nepoznatim osobama bila povezana s maštanjem o drugima.

Oni koji su bili zadovoljniji svojim seksualnim životom češće su maštali o partneru, a rjeđe o osobama izvan veze. Ipak, istraživači nisu pronašli direktnu vezu između osobe o kojoj neko mašta i opšteg zadovoljstva vezom.

Autori upozoravaju da su učesnici fantazije opisivali na osnovu sjećanja i da istraživanje prikazuje stanje u jednom trenutku. Zbog toga nije jasno da li veće seksualno zadovoljstvo podstiče maštanje o partneru ili je obrnuto.

„Naši rezultati opisuju opšte trendove, a ne čvrsta pravila o pojedincima ili vezama“, naglasili su autori, dodajući da bi jasniju sliku mogla pružiti istraživanja u kojima bi učesnici svakodnevno bilježili svoje fantazije.

(Kliks)