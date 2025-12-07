Ovaj mjesec je najpopularniji za vjeridbe

Smatra se da se nešto manje od polovine parova vjeri tokom zimskog perioda, a decembar je posebno popularan.

- Sezona vjeridbi se odnosi na doba godine kada se više parova vjeri nego u bilo koje drugo vrijeme tokom godine. To je period ispunjen ljubavlju, slavljem i lijepim uspomenama, dok parovi čine sljedeći veliki korak na svom zajedničkom putovanju - objašnjava Kia Mari, planer vjenčanja za Brides.

Sezona vjeridbi traje otprilike tri mjeseca, od kraja novembra do početka februara, tako da se smatra da smo u najpopularnijem periodu godine za prosidbu.

- Parovi često žele da podijele svoje uzbudljive vijesti sa porodicom, prijateljima i voljenima, a to je najlakše uraditi oko praznika - objašnjava organizatorka vjenčanja.

Ovo doba godine takođe nudi obilje romantičnog ambijenta.

- Praznična atmosfera, kombinovana sa posebnim trenucima, poput Božića, Nove godine i Dana zaljubljenih, inspiriše mnoge da postavljaju pitanje dok su okruženi onima koje vole.

Najpopularniji mjesec za prosidbu

Iako čuveno pitanje, naravno, može da se postavi u bilo kom periodu godine, jedan mjesec se izdvaja kao najpopularniji mjesec za prosidbu.

- Decembar je daleko najpopularniji mjesec za veridbe - kaže Mari.

Prema istraživanju preko 11 procenata vjeridbi se dešava tokom posljednjeg dana u godini (što je koncentrisaniji procenat nego bilo koje drugo vrijeme). Studija je takođe istakla da se većina čuvenih pitanja desi tokom zimskih putovanja.