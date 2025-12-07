Logo
Large banner

Ovaj mjesec je najpopularniji za vjeridbe

Izvor:

Magazin novosti

07.12.2025

16:24

Komentari:

0
Вјеридба прстен
Foto: Jesus Arias/Pexels

Smatra se da se nešto manje od polovine parova vjeri tokom zimskog perioda, a decembar je posebno popularan.

- Sezona vjeridbi se odnosi na doba godine kada se više parova vjeri nego u bilo koje drugo vrijeme tokom godine. To je period ispunjen ljubavlju, slavljem i lijepim uspomenama, dok parovi čine sljedeći veliki korak na svom zajedničkom putovanju - objašnjava Kia Mari, planer vjenčanja za Brides.

Ана Радовић

Hronika

Otkriven mogući uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana i Stojketov tjelohranitelj

Sezona vjeridbi traje otprilike tri mjeseca, od kraja novembra do početka februara, tako da se smatra da smo u najpopularnijem periodu godine za prosidbu.

- Parovi često žele da podijele svoje uzbudljive vijesti sa porodicom, prijateljima i voljenima, a to je najlakše uraditi oko praznika - objašnjava organizatorka vjenčanja.

Ovo doba godine takođe nudi obilje romantičnog ambijenta.

Полиција Србија

Hronika

Automobil završio u kanalu, ima povrijeđenih

- Praznična atmosfera, kombinovana sa posebnim trenucima, poput Božića, Nove godine i Dana zaljubljenih, inspiriše mnoge da postavljaju pitanje dok su okruženi onima koje vole.

Najpopularniji mjesec za prosidbu

Iako čuveno pitanje, naravno, može da se postavi u bilo kom periodu godine, jedan mjesec se izdvaja kao najpopularniji mjesec za prosidbu.

- Decembar je daleko najpopularniji mjesec za veridbe - kaže Mari.

Марина Висковић

Scena

Pjevačica progovorila o kolegama: ''Niko mi nije toliko bitan na estradi''

Prema istraživanju preko 11 procenata vjeridbi se dešava tokom posljednjeg dana u godini (što je koncentrisaniji procenat nego bilo koje drugo vrijeme). Studija je takođe istakla da se većina čuvenih pitanja desi tokom zimskih putovanja.

Podijeli:

Tag:

vjeridba

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Никола Миленковић

Scena

Pjevač završio u Urgentnom: Stanje mu se pogoršalo tokom noći

1 h

0
Албанац побјегао из затвора: Везао чаршафе за решетке на прозору и спустио се из ћелије

Svijet

Albanac pobjegao iz zatvora: Vezao čaršafe za rešetke na prozoru i spustio se iz ćelije

1 h

0
Вулић: Конаковићево проблематизовање обиљежавања вјерских празника Срба забрињава и узнемирава

BiH

Vulić: Konakovićevo problematizovanje obilježavanja vjerskih praznika Srba zabrinjava i uznemirava

1 h

0
Друштвене мреже дословно ''прже'' дјечији мозак

Zdravlje

Društvene mreže doslovno ''prže'' dječiji mozak

1 h

0

Više iz rubrike

Par, ljubav

Ljubav i seks

Došao je po djevojku na prvi dejt, a onda se desilo nešto nevjerovatno

4 h

0
Зашто су везе из средње школе најсрећније везе?

Ljubav i seks

Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije veze?

1 d

0
Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

Ljubav i seks

Muškarac koji ima ovih 5 osobina najbolji je ljubavnik

1 d

0
Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

Ljubav i seks

Da li je Facebook dejting stvarno uspješan?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

39

Netanjahu otkrio treću fazu Trampovog plana za Gazu

17

36

Nova pravila u ''Zvezdama Granda'': I oni izlaze na scenu

17

28

Poskupljuje voda u Banjaluci: Oglasio se Vodovod i otkrio koliko

17

27

Eksplozija u centru grada: Povrijeđeno 13 osoba, među njima i sedmogodišnja djevojčica

17

16

Kako djeca treba da poste i kad mogu da se pričeste?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner