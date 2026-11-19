Na početku veze gotovo sve djeluje uzbudljivo. Jedva čekate da se vidite, svaki dodir izaziva leptiriće u stomaku, a i običan zajednički izlazak može da se pretvori u veče za pamćenje. Međutim, kako vrijeme prolazi, početno uzbuđenje često ustupa mjesto svakodnevici.

Posao, obaveze, umor, kućni poslovi i ponavljajuća rutina polako zauzimaju prostor koji je nekada pripadao romantici i intimnosti.

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To ne mora da znači da su se partneri udaljili ili da više nisu zaljubljeni. U dugim vezama se*sualna želja može da se mijenja, a periodi u kojima je intimnost rjeđa nisu neuobičajeni. Problem nastaje kada partneri počnu da izbjegavaju razgovor o tome, kada jedan drugog doživljavaju kao osobu koja više nije zainteresovana ili kada intimni odnosi postanu još jedna obaveza na listi dnevnih zadataka.

Dobra vijest je da bliskost može ponovo da se gradi, ali ne postoji jedan čarobni trik koji će preko noći da vrati početnu zaljubljenost. Mnogo više znače male, konkretne promjene u načinu na koji partneri provode vrijeme, razgovaraju i pokazuju jedno drugom želju.

Evo šta zaista može da pomogne.

1. Prestanite da čekate da se želja pojavi sama od sebe

Jedna od čestih zabluda jeste da intimnost treba da se dogodi spontano, baš kao na početku veze. U stvarnosti, kada dvoje ljudi dijele svakodnevne obaveze, rade, brinu o porodici i imaju malo slobodnog vremena, nije neobično da želja ne dođe sama od sebe. Zato nije loše da partneri namjerno naprave prostor za bliskost. To ne znači da treba da zakazuju se*s kao poslovni sastanak, već da prestanu da čekaju savršen trenutak koji možda nikada neće da dođe.

Na primjer, mogu da odvoje jedno veče nedjeljno za izlazak, zajedničku večeru ili vrijeme bez telefona i drugih ometanja. Važno je da to bude vrijeme u kojem nisu samo dvije osobe koje rješavaju obaveze, već partneri koji ponovo imaju priliku da uživaju jedno u drugom.

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Se*sualna želja ne mora uvijek da se pojavi prije bliskosti. Nekada se upravo kroz prijatan razgovor, dodir, flert i opuštanje postepeno razvija interesovanje za intimnost.

2. Vratite dodire koji ne moraju da vode do se*sa

Ako se svaki zagrljaj, poljubac ili dodir završi očekivanjem da će da uslijedi intimni odnos, partner koji trenutno nema želju može da počne da izbjegava čak i najobičniju nježnost. Zato je važno da vratite fizičku bliskost bez pritiska i unaprijed određenog cilja. Poljubac pri dolasku kući, zagrljaj dok gledate film, držanje za ruke tokom šetnje ili nekoliko minuta maženja prije spavanja mogu da pomognu da se ponovo uspostavi osjećaj povezanosti.

Postoji i pristup koji se u se*sualnoj terapiji naziva sensate focus. Suština je u tome da partneri kroz dogovorene vježbe dodirivanja ponovo istražuju šta im prija, bez obaveze da dođe do se*sualnog odnosa ili or*azma. Pažnja se usmjerava na osjećaj dodira, a ne na očekivanje rezultata.

Ovakav pristup može da bude posebno koristan kada su se pojavili pritisak, nesigurnost ili strah od toga da intimni odnos neće da bdue dovoljno dobar.

3. Razgovarajte o onome što vam nedostaje, ali ne usred svađe

Mnogi parovi o seksualnom životu razgovaraju tek kada se pojavi problem. Jedan partner se požali da intimnih odnosa gotovo nema, drugi se osjeti prozvano, a razgovor se završi prebacivanjem krivice.

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Mnogo je korisnije da pokrenete ovu temu u mirnom trenutku, bez optuživanja i poređenja sa početkom veze. Umjesto rečenice "Ti više nikada ne iniciraš ništa", mnogo bolje je da kažete: "Nedostaje mi kada smo bili prisniji" ili "Voljela bih da ponovo pronađemo vrijeme samo za nas".

Još jedna dobra ideja jeste da svako odgovori na tri pitanja:

Šta ti najviše nedostaje iz našeg odnosa?

Zbog čega se osjećaš poželjno i voljeno?

Postoji li nešto što bi volio ili voljela da promijenimo u našem intimnom životu?

Ovakav razgovor može da otkrije da partnerima zapravo ne nedostaje ista stvar. Nekome nedostaje fizička bliskost, nekome pažnja, a nekome osjećaj da je i dalje privlačan drugoj osobi.

4. Nemojte svaki put da radite iste stvari

Kada se intimni odnosi godinama odvijaju po gotovo identičnom obrascu, nije neobično da uzbuđenje postepeno oslabi. Partneri znaju šta mogu da očekuju, kada će se nešto da se dogodi i kako će da izgleda čitav susret. Zato je ponekad dovoljno da promijenite kontekst. To može da bude spontani vikend van grada, noć u hotelu, zajedničko putovanje ili jednostavno drugačije organizovano veče kod kuće.

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Promjena ne mora da bude velika niti skupa. Možete da izađete na piće kao kada ste se tek upoznali, da se sredite jedno za drugo, razmjenjujete poruke tokom dana ili organizujete sastanak na mjestu na kojem ste imali prvi izlazak.

Važno je da ponovo stvorite situacije u kojima se ne podrazumijeva da ćete biti zajedno, već se oboje trudite da osvojite pažnju onog drugog.

5. Recite jedno drugom šta vam prija, a šta biste voljeli da promijenite

Čak i partneri koji su godinama zajedno ne moraju automatski da znaju šta onom drugom odgovara. Želje, potrebe i granice mogu da se mijenjaju, a ono što je nekome prijalo na početku veze ne mora nužno da bude isto i danas.

Umjesto da očekujete da partner sam shvati šta želite, pokušajte da o tome razgovarate. Možete čak da napravite dvije liste: na jednoj neka budu stvari koje oboje volite i želite češće da praktikujete, a na drugoj one koje biste voljeli da istražite, ukoliko su prijatne i prihvatljive za oboje.

To ne mora da bude neprijatan ili previše ozbiljan razgovor. Može da počne sasvim jednostavnim pitanjem: "Šta ti je u našem intimnom životu najljepše, a šta misliš da bismo mogli da promijenimo?"

Otvorenija komunikacija o se*sualnim željama, uzajamnim očekivanjima i različitim potrebama jedan je od važnih koraka u ponovnom uspostavljanju zadovoljavajućeg intimnog života.

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Na kraju, povratak strasti ne znači da treba da pokušate da ponovite početak veze. Tada ste se tek upoznavali, a danas imate zajedničke uspomene, iskustva i život koji ste izgradili. Poenta je da u svemu tome ne zaboravite da budete ljubavni partneri, da se zavodite, dodirujete, iznenađujete i upoznajete iznova, prenosi Mondo.