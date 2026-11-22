Dok mnogi muškarci nerado razgovaraju o veličini svog polnog organa, Majkl Filips odlučio je da javno progovori o temi koja mu je godinama predstavljala izvor neprijatnosti.

Njegov polni organ, kako sam navodi, kraći je od 2,5 centimetara.

Iako je svjestan da bi ta činjenica mogla da izazove podsmijeh, odlučio je da svoje iskustvo podijeli kako bi pomogao drugim muškarcima koji se suočavaju sa sličnim problemima.

Godinama je čekao da mu polni organ poraste, ali se to nije dogodilo

Majkl je još tokom odrastanja primijetio da se njegovo tijelo razlikuje od tijela drugih dječaka.

U početku je vjerovao da se samo sporije razvija i da će se tokom puberteta sve promijeniti. Međutim, očekivani rast nikada nije uslijedio. Priznaje da mu ni danas nije lako da u potpunosti prihvati svoje stanje.

Dugo je pokušavao da o tome ne razmišlja, a humor mu je postao način da prikrije nesigurnost. U jednom trenutku čak se našalio da bi mogao da završi u Ginisovoj knjizi rekorda zbog veličine svog penisa. Kasnije je počeo ozbiljnije da razmišlja o tome da svoju priču iskoristi za podizanje svijesti o mikropenisu.

Ipak, ne postoji potvrda da Majkl zaista ima najmanji penis na svijetu, već je riječ o njegovoj ličnoj pretpostavci.

Zbog jednog iskustva sa djevojkom počeo je da izbjegava ljubavne veze

Jedan događaj iz školskih dana ostavio je posebno dubok trag na Majklovo samopouzdanje. Nakon što je jedna djevojka vidjela njegove genitalije, suočio se sa ismijavanjem.

To iskustvo uticalo je na njegov odnos prema intimnosti i učinilo da godinama izbjegava romantične veze.

Iako smatra da postoje žene koje bi ga prihvatile takvog kakav jeste, priznaje da mu je samo razmišljanje o objašnjavanju sopstvenog stanja često predstavljalo preveliki emocionalni teret. Zbog toga je u mnogim situacijama birao da ostane sam.

Najveći problem za njega nije samo veličina penisa, već strah od odbacivanja, nerazumijevanja i predrasuda. Posebno ga pogađa to što se muška privlačnost u društvu često povezuje sa veličinom polnog organa, iako ona sama po sebi ne određuje nečiju vrijednost niti kvalitet intimnog odnosa.

Njegov penis je manji od 2,5 centimetara: Šta je zapravo mikropenis?

Mikropenis je medicinsko stanje kod kojeg je dužina penisa značajno manja od očekivane za određeni uzrast, uz inače normalno formiranu anatomsku strukturu. Kod odraslih muškaraca dijagnoza se postavlja na osnovu pravilno izmjerene dužine penisa u istegnutom stanju, a ne samo na osnovu njegovog izgleda u opuštenom položaju.

U medicinskoj literaturi često se kao orijentaciona granica navodi približno 7 do 7,5 centimetara, mada se dijagnostički kriterijumi mogu razlikovati. Mikropenis može da bude povezan sa hormonskim poremećajima tokom razvoja, uključujući nedovoljno djelovanje testosterona u određenim fazama. U pojedinim slučajevima rano otkrivanje i odgovarajuće hormonsko liječenje mogu da utiču na razvoj, zbog čega je pravovremena medicinska procjena važna. Ipak, veličina penisa ne određuje automatski seksualnu funkciju, plodnost ili mogućnost ostvarivanja kvalitetne partnerske veze.

Iako priznaje da još radi na prihvatanju sopstvenog tijela, Majkl se nada da će njegova priča pomoći drugima da shvate da veličina polnog organa ne određuje njihovu vrijednost, niti mogućnost da budu voljeni, navodi ŽenaBlic.