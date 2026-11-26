Kada se sve svadbene pripreme konačno privedu kraju, a mladenci željno iščekuju najvažniji dan u životu, jedan pogled na vremensku prognozu i najavljenu kišu može djelovati kao priličan šok.

Da li odmah treba paničiti i misliti da je brak osuđen na propast ili priroda zapravo šalje potpuno drugačiju poruku i najavljuje večnu ljubav? Narodna vjerovanja koja se vijekovima prenose sa koljena na koljeno otkrivaju šta zaista znači kada na dan vjenčanja padne kiša.

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U našoj kulturi, vremenske prilike na dan kada se pravi svadba oduvijek su nosile posebno značenje. Dok jedni vjeruju da pljusak donosi sreću, drugi traže skriven smisao u svakoj kapi. Ova neobična narodna vjerovanja pokazuju kako se simbolika kiše mijenjala kroz istoriju i zašto bi mladenci trebalo da se opuste i uživaju u svom posebnom danu.

Porijeklo vjerovanja

Danas je sasvim uobičajeno praviti vjenčanja tokom proljeća i ljeta, ali u davna vremena svadbe su se organizovale uvijek u jesen. Za to je postojao veoma racionalan razlog, jer tokom ljeta niko nije imao vremena za slavlje, biranje odjeće i gozbe, pošto se naporno radilo na polju, uzgajao se rod i spremale su se zalihe za dugu zimu.

Tek kada bi se svi ti teški poslovi završili u jesen, a voće i povrće obrali, porodice su mogle u potpunosti da se posvete velikom slavlju. Međutim, jesenje vrijeme obično donosi vjetar i česte padavine. Kako ne bi pokvarili praznično raspoloženje i unijeli nemir među mladence, ljudi su smislili vjerovanje da je kiša na svadbi zapravo znak da je brak blagosloven na nebesima.

Voda je bila neophodna za dobar rod i smatrala se simbolom očišćenja, pa se kiša povezivala sa budućim bogatstvom, blagostanjem i čistoćom porodičnih odnosa bez ljudske pakosti i uroka.

Postoji još jedno zanimljivo objašnjenje koje potiče iz starih vremena. Stari Sloveni su poštovali vrhovnog boga Peruna, koji je vladao gromom, munjom, vjetrom i padavinama. U takvom okruženju, kišni dan nije mogao da bude loš znak, jer se vjerovalo da sam Perun daje svoj blagoslov za novo vjenčanje.

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Dobra vjerovanja

U zavisnosti od toga kada i kako pada, tradicija izdvaja niz lijepih predznaka povezanih sa kišom na dan vjenčanja:

Jak pljusak na dan vjenčanja najavljuje izuzetno srećan brak, porodičnu harmoniju i međusobno razumijevanje.

Mladence očekuje bogatstvo, a dom će im biti puna kuća blagostanja.

Sitna kišica koja rosi ujutru najavljuje radosne vijesti i srećne događaje.

Jaki pljusak u noći pred vjenčanje znači da će bračni partneri duboko poštovati i cijeniti jedno drugo.

Ako kiša počne na sam dan svadbe i ne prestaje puna 3 dana, brak će biti izuzetno čvrst i partneri ne moraju da se plaše prevare.

Takozvana "slijepa kiša", kada istovremeno gieje sunce i padaju kapi, obavještava da će život mladenaca biti lak, zabavan i prijatan.

Sitne kapljice nagovještavaju male, ali veoma lijepe radosti u svakodnevici.

Iznenadna kiša po mrazu i hladnom vremenu ukazuje na to da će se par uskoro preseliti daleko od trenutnog doma.

Grmljavina i grom označavaju bučno svadbeno veselje i radost.

Duga koja se pojavi nakon kiše donosi ogromnu sreću, bogatstvo, a možda čak i veliko nasljedstvo.

Ako kiša padne ujutru, bogatstvo je već na samim vratima, dok kiša u večernjim satima znači da će se par obogatiti nakon nekoliko godina.

Loša vjerovanja o kiši na svadbi

Naravno, uvijek postoje i oni koji u svemu vide loš znak. Pojedinci smatraju da su kapljice kiše simbol suza koje će mlada proliti u braku, a kao loš predznak navode i jake, neprekidne padavine koje prelaze u nevrijeme sa grmljavinom. Takođe, vjeruje se da ako mladoženja na putu do matičara stane u baru, to donosi razvod zbog njegove sklonosti ka alkoholu.

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Međutim, postoje tumačenja po kojima su ovakva negativna vjerovanja izmislili zlobni ljudi koji nisu željeli sreću mladencima. Ako mladenci dopuste sebi da vjeruju u loše prognoze, sami u svojoj glavi stvaraju negativan scenario, jer se u životu često ostvaruje ono u šta najviše vjerujemo.

Zato ne treba brinuti, već svaku kišu okrenuti u svoju korist. Šareni kišobrani, kuvano vino, topli čaj i fotografisanje u jarkim gumenim čizmama mogu stvoriti najljepše i najoriginalnije uspomene sa vjenčanja, jer na vaš poseban dan važe samo vaša pravila!

(ŽenaBlic)