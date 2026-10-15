Sve je bila brutalna laž: Dao svu ušteđevinu za ženu iz košmara

Usamljeni zidar potrošio ušteđevinu i prešao 2.000 km da upozna ženu iz snova, a onda otkrio da ne postoji

Usamljeni zidar potrošio je životnu ušteđevinu kako bi prešao više od 2.000 kilometara i upoznao ženu za koju je vjerovao da je ljubav njegovog života.

Međutim, umjesto susreta o kojem je maštao, dočekalo ga je bolno saznanje - žena u koju se zaljubio na internetu zapravo je bila kreacija vještačke inteligencije (AI).

Lonely bricklayer mourning his mother's death travels 1,300 miles to meet his dream woman only to discover she is an AI bot https://t.co/Q4t3XYr7Ww — Daily Mail (@DailyMail) October 14, 2026

Edimar Roša Martins (49) vjerovao je da je pronašao ljubav gledajući snimke privlačne plavuše koja mu je “obećavala novi život na svojoj farmi”. Predstavljala se kao Džesika Oliveira, a bila je poznata i pod imenom Džesika Fazendeira.

Na objavljenim snimcima prikazivala je seoski način života i pozivala muškarce da dođu i žive sa njom, prenosi Dejli Star.

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Njen profil na društvenim mrežama privukao je više od 300.000 pratilaca. Inostrani mediji prenose da je Džesika, navodno, “obećala Edimaru da će mu platiti putne troškove i finansijski ga podržavati kada budu zajedno”.

Za čovjeka koji je prolazio kroz težak životni period takvo obećanje predstavljalo je “nadu u novi početak”. Nakon smrti majke, Edimar se, kako je ispričao, osjećao sve usamljenije i želio je da pronađe nekoga sa kim bi mogao da dijeli život.

“Došao sam u potrazi za srećom“, rekao je, objašnjavajući da se nadao da će pronaći bliskost i društvo nakon teškog perioda.

"Osjetio sam se prevarenim"

Verujući da ga na odredištu čeka žena sa kojom će započeti “novi život”, Edimar je u petak, 9. oktobra, krenuo autobusom iz Imperatriza, grada na severu Brazila. Poslije više od 36 sati putovanja, u nedjelju, 11. oktobra, stigao je u Belo Horizonte, udaljen oko 2.100 kilometara drumskim putem.

Edimar je počeo da obilazi okolinu, pokazujući ljudima fotografije žene koju je želio da pronađe i raspitujući se da li je neko prepoznaje. Niko nije znao o kome je riječ. Ubrzo je otkrio istinu koja je srušila njegove nade - žena sa snimaka nije postojala, a video-sadržaji koje je gledao bili su generisani pomoću AI-ja.

“Već sam obilazio okolinu sa nekoliko fotografija, pokazivao ih ljudima i pitao da li poznaju tu osobu. Svi su odgovarali da ne, pa sam se osjetio prevarenim“, ispričao je Edimar.

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On nije krio da je usamljenost imala veliku ulogu u tome što je poverovao da je njegova veza sa ženom sa interneta stvarna.

“Ponekad usamljenost kod kuće na kraju izazove mnogo problema u čovjekovom životu“, rekao je.

Žena koju je smatrao svojom budućom partnerkom navodno mu je “obećavala zajednički život na farmi”.

“Živećeš sa mnom ovdje na farmi“, govorila mu je, prema njegovom svjedočenju.

"Kada se budem vratio..."

Vjerujući tim obećanjima, Edimar je potrošio novac koji je dugo štedio. Kada je shvatio da je prevaren, ostalo mu je vrlo malo sredstava za nastavak putovanja i svakodnevne potrebe.

Pošto se našao u teškoj situaciji u Belo Horizonteu, Edimar se obratio gradskoj službi koja pruža podršku migrantima. Tamo je dobio hranu, mogućnost da se istušira i savjete o tome kako da prepozna prevare na internetu.

Nadležne službe pomogle su mu i da obezbedi autobusku kartu kako bi mogao da napusti grad.

U utorak, 13. oktobra, krenuo je na put, ali je umjesto povratka u Imperatriz odlučio da ode u državu Tokantins, u kojoj je rođen.

Iako nije isključio mogućnost da se jednog dana vrati u Belo Horizonte, naglasio je da bi tada sve bilo drugačije.

“Kada se budem vratio, to će biti na drugačiji način“, rekao je, prenosi Telegraf.rs.