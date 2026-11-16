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Više od romantike: Šta znači kada vas partner zagrli sa leđa?

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АТВ редакција
16.11.2026 18:03

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Par se grli na plaži u Rio de Žaneiru tokom zalaska sunca, bilježeći romantičan trenutak pored okeana.
Foto: Luan Gonçalves/Pexels

Zagrljaji su jedan od najljepših načina izražavanja ljubavi, nježnosti i bliskosti, a ponekad mogu reći mnogo više od riječi. Iako je svaki zagrljaj poseban na svoj način, onaj u kojem vas partner nježno obgrli s leđa ima posebnu dozu romantike i intimnosti.

Bilo da vas tako zagrli dok pripremate jutarnju kafu, gledate kroz prozor ili jednostavno uživate u zajedničkom trenutku, takav spontani gest može izazvati osjećaj topline, sigurnosti i pripadnosti.

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Međutim, a li ste se ikada zapitali šta zapravo znači kada vas muškarac zagrli s leđa?

Jedno od najljepših mogućih značenja takvog zagrljaja jeste partnerova želja da vas zaštiti i pruži vam osjećaj sigurnosti. Kada vas muškarac obgrli rukama s leđa i privuče bliže sebi, time može pokazivati koliko mu je stalo do vas i koliko želi da bude vaš oslonac.

Takav zagrljaj može biti njegov nežan, neverbalan način da vam poruči da je uz vas, da možete da se oslonite na njega i da želi da bude osoba uz koju ćete se osjećati voljeno i zaštićeno.

Posebnost zagrljaja s leđa krije se i u činjenici da se u njemu prepuštamo partnerovoj blizini, što može dodatno da produbi osjećaj međusobnog poverenja. Za razliku od zagrljaja licem u lice, ovaj oblik nježnosti često dolazi sasvim neočekivano, zbog čega može djelovati još spontanije i romantičnije.

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Osim zaštitničkih osjećanja, zagrljaj s leđa može izražavati i snažnu privlačnost, potrebu za fizičkom bliskošću ili jednostavnu želju da partner s vama podeli trenutak nježnosti. Naravno, govor tijela nema jedno univerzalno značenje, pa je važno uzeti u obzir partnerov karakter, okolnosti i način na koji inače pokazuje ljubav, prenosi SuperŽena.

Ipak, kada vas voljena osoba iznenada zagrli s leđa, nasloni glavu na vaše rame i nježno vas privuče k sebi, to može biti jedan od onih malih, dragocjenih trenutaka koji podsjećaju koliko ljubavi može stati u samo jedan zagrljaj.

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Ljubav

ljubavne veze

partnerski odnos

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