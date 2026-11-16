U vremenu kada mladi sve češće napuštaju sela i život traže u gradovima, jedna trebinjska porodica odlučila je da krene suprotnim putem.

Mišo i Sanja Ivković sa svoje petoro djece gradsku adresu zamijenili su selom Petrovići, gdje su izgradili kuću i odlučili da stvaraju budućnost.

Njihova priča pokazuje da selo ne mora biti mjesto iz kojeg se odlazi, već mjesto u koje se dolazi, ostaje i zasniva porodica.

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Ovu mladu, brojnu porodicu posjetio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić sa saradnicima, kako bi im iskazao poštovanje i podršku, ali i ukazao na značaj ovakvih primjera za budućnost Trebinja i njegovih sela.

Mišo, rođen 1989. godine, i njegova supruga Sanja, rođena 1992, roditelji su Sofije (13), Anice (10), Mijata (8), Mihaila (4) i najmlađeg Maksima, koji je na svijet došao prije svega mjesec dana.

Petoro djece, pet različitih karaktera, mnogo svakodnevnih obaveza, ali i još više razloga za radost.

Grad zamijenili selom

Iako porodica ima stan u trebinjskom naselju Tini, u kojem danas živi Mišova majka, odlučili su da svoj dom stvore u Petrovićima. Tamo su izgradili kuću, daleko od gradske gužve, sa željom da njihova djeca odrastaju okružena prirodom, u miru i porodičnom zajedništvu.

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"Imali smo mogućnost da živimo u gradu, ali smo Sanja i ja odlučili da svoju djecu podižemo ovdje, u Petrovićima. Nismo se pokajali nijednog trenutka. Ovdje imamo svoj mir, svoju kuću, prirodu i prostor da djeca bezbrižno odrastaju. Nije uvijek lako, posebno zbog škole i svakodnevnog prevoza, ali uz dobru organizaciju i pomoć porodice sve stižemo. Imamo petoro djece i za nas nema veće sreće od toga", kaže Mišo.

On je zaposlen u "Elektrohercegovini", gdje radi kao električar i obavlja terenske poslove, dok je Sanja posvećena odrastanju i vaspitanju djece, a sa dolaskom malog Maksima porodične obaveze postale su još veće.

Ipak, Ivkovići pokazuju da život na selu, uz mnogo rada, sloge i međusobnog razumijevanja, može biti izbor, a ne nužda.

Petrovići danas imaju gradski vodovod i pitku vodu, kao i optičku telekomunikacionu mrežu, što su značajni preduslovi za savremen život. Međutim, u ovom selu stalno je naseljeno svega tri kuće.

I baš zato odluka mladih Ivkovića ima posebnu težinu.

Uskoro neće biti jedini

Ono što dodatno ohrabruje jeste činjenica da njihova porodica uskoro neće biti jedina mlada porodica koja je odlučila da svoju budućnost gradi u Petrovićima. Sanjina sestra sa svojom porodicom već gradi kuću u selu i planira da se tu preseli.

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"Posebno nam je drago što će uskoro i Sanjina sestra sa svojom porodicom doći da živi ovdje. Volio bih da u Petrovićima bude još mladih porodica, da se grade kuće i da se ponovo čuje dječija graja. Selo ima sve što je potrebno za lijep život, samo treba imati volje i ljubavi da se ovdje ostane", ističe Mišo.

Ipak, život sa petoro djece na selu nosi i izazove, a najveći je svakodnevni odlazak u školu.

Sofija, Anica i Mijat učenici su Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Trebinju. Svakog školskog dana njihov djed, koji takođe živi u Petrovićima, vozi ih do autobuskog stajališta u Starom Slanom, odakle školskim autobusom nastavljaju put do grada.

Povratak kući često je složeniji. Kako djeca najčešće pohađaju nastavu u drugoj smjeni, nemaju odgovarajuću autobusku vezu do Starog Slanog. Zbog toga školskim autobusom stižu do Duži, gdje ih čekaju otac ili djed, a zatim preko Huma nastavljaju put do Petrovića.

Za porodicu sa petoro djece to zahtijeva svakodnevno planiranje, ali i veliku pomoć starijih članova porodice. Upravo se u tome ogleda još jedna vrijednost života koji su izabrali – oslonac jednih na druge i bliskost više generacija.

Ćurić najavio nastavak podrške

Gradonačelnik Mirko Ćurić istakao je da su porodice poput Ivkovića najbolji pokazatelj da trebinjska sela mogu imati budućnost, te da podrška porodici, djeci i mladima mora ostati jedan od najvažnijih prioriteta Grada.

"Porodica Ivković je najljepši primjer onoga što želimo da vidimo u našem Trebinju – mlade ljude koji ostaju ovdje, stvaraju porodice i svoju budućnost grade na rodnoj zemlji. Mišo i Sanja imaju petoro djece i odlučili su da žive na selu, iako su imali mogućnost da ostanu u gradu. To je odluka koja zaslužuje veliko poštovanje i podršku svih nas", rekao je Ćurić.

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On je naglasio da podrška mladim porodicama ne smije ostati samo na riječima, već mora biti praćena stvaranjem što boljih uslova za život, bez obzira na to da li neko živi u centru grada ili u udaljenom selu.

"Upravo su porodica, djeca i stvaranje uslova za njihov kvalitetan život u središtu politike Grada Trebinja. Naš zadatak je da pomognemo da ovakvih porodica bude što više, da naša sela ne ostaju prazna i da svako dijete, bez obzira na to gdje živi, ima dobre uslove za odrastanje i školovanje. Ako u jednom malom selu danas čujemo dječiju graju i vidimo da se grade nove kuće, onda znamo da to selo ima budućnost", poručio je Ćurić.

Priča porodice Ivković nije samo lijepa porodična priča. Ona je i podsjetnik na to koliko za jedan grad i njegova sela znači svaka nova kuća u kojoj se živi, svako dijete koje odrasta i svaka mlada porodica koja odluči da ostane.

Dok mnoga sela širom Hercegovine godinama gube stanovnike, u Petrovićima jedna kuća puna djece i druga koja se gradi vraćaju nadu da se taj trend može promijeniti.

Mišo i Sanja nisu čekali da im neko stvori idealne uslove. Izabrali su mjesto na kojem žele da žive, izgradili svoj dom i u njemu stvaraju ono što je najvrednije – porodicu.

Njihovo najveće bogatstvo ima pet imena – Sofija, Anica, Mijat, Mihailo i Maksim.

A dok god u Petrovićima bude djece, smijeha i novih porodičnih domova, biće i života u ovom hercegovačkom selu, piše "Trebinje Lajv".