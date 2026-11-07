Biljka koja krasi dom u prazničnim danima: Gdje treba da stoji božićna zvijezda?

Božićna zvijezda jedna je od najljepših biljaka koje ukrašavaju dom tokom jeseni i zime. Njeni raskošni crveni listovi unose toplinu u prostor, ali da bi dugo ostala lijepa, važno je da joj pronađete odgovarajuće mjesto.

Nije dovoljno samo da je postavite tamo gdje se najbolje uklapa uz namještaj i praznične dekoracije. Ovoj biljci su potrebni određena količina svjetlosti, stabilna temperatura i zaštita od promaje.

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Najbolje mjesto je blizu prozora, ali ne na direktnom suncu. Božićna zvijezda voli svijetle prostorije, pa joj najviše odgovara mjesto u blizini prozora okrenutog ka istoku ili zapadu. Tako će dobijati dovoljno prirodne svjetlosti, koja joj je neophodna za očuvanje zdravih listova i karakteristične boje pricvjetnih listova.

Ipak, nemojte je postavljati tako da sunčevi zraci satima direktno padaju na nju. Previše jakog sunca može oštetiti listove, dok će u tamnom uglu biljka početi da gubi vitalnost i odbacuje lišće.

Držite je dalje od radijatora i promaje

Jedna od najčešćih grešaka jeste postavljanje božićne zvijezde na prozorsku dasku iznad radijatora ili neposredno pored grejnog tijela. Suv i topao vazduh ne prija joj, pa listovi mogu početi da se suše i opadaju.

Ne odgovara joj ni blizina ulaznih vrata, često otvorenih prozora i drugih mjesta na kojima je izložena hladnom vazduhu. Najbolje će napredovati u prostoriji sa ujednačenom temperaturom, idealno između 18 i 22 stepena.

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Kako da je zalivate da bi nastavila da raste?

Božićna zvijezda ne voli ni potpuno suvu zemlju ni previše vode. Zalivajte je kada se gornji sloj supstrata prosuši, a višak vode obavezno prospite iz ukrasne saksije ili podmetača.

Prekomjerno zalivanje može dovesti do truljenja korijena, zbog čega biljka počinje da gubi listove. Takođe, izbjegavajte da je zalivate hladnom vodom direktno iz slavine. Bolje je da koristite vodu sobne temperature.

Mali trik za duži život božićne zvijezde

Kada je jednom postavite na odgovarajuće mjesto, nemojte je često pomjerati. Božićna zvijezda ne voli nagle promjene uslova, pa joj stabilno okruženje pomaže da sačuva listove i nastavi normalno da se razvija.

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Ako joj obezbijedite dovoljno indirektne svjetlosti, umjereno zalivanje i prijatnu temperaturu, može ostati lijepa mnogo duže od prazničnog perioda. Uz pravilnu njegu, božićna zvijezda može nastaviti da raste i naredne godine.

(Sensa)