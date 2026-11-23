Postoje dva načina za pripremu ukusne svinjetine: brzo, na jakoj vatri ili polako, na niskoj temperaturi.

Da biste pripremili ukusna jela od svinjetine, meso je najbolje prethodno marinirati kako bi omekšalo.

Nakon toga ga osušite papirnim ubrusom i kratko zapecite u tiganju sa svih strana kako sokovi ne bi iscurili tokom pečenja.

U zavisnosti od komada mesa i načina pripreme, potom ga možete prebaciti u rernu. Ipak, nemojte ga sjeći čim bude gotovo, već mu ostavite desetak minuta da odmori. Prije toga možete ga umotati i u aluminijumsku foliju, piše Pun kufer.

Uz odgovarajuću marinadu i manje cijenjeni komadi mesa mogu postati izuzetno mekani, sočni i mirisni.

Još jedan trik kojim se služe profesionalni kuvari jeste salamura, odnosno voda sa solju. Osim vode i soli, možete dodati i omiljene začine, poput lovorovog lista, majčine dušice i bibera. Za salamuru je potrebno 20 grama soli na litar vode. Ako vam je potrebno pet litara vode da prekrijete meso, dodajte 100 grama soli. Zagrijte vodu i neposredno prije nego što proključa ubacite začine.

Kada se voda ohladi, prelijte njome meso tako da bude potpuno prekriveno i ostavite ga u frižideru preko noći.

Brzo ili polako pečenje

Postoje dva načina za pripremu ukusnog mesa: brzo, na jakoj vatri ili polako, na niskoj temperaturi. Sve između toga može da rezultira žilavim ili tvrdim mesom. Ovo pravilo važi bez obzira na tehniku pripreme, bilo da je riječ o kuvanju, prženju, kuvanju na pari, pečenju na roštilju ili u rerni.

Meso se sastoji od vezivnih vlakana i mišićnih ćelija koje mu daju sočnost. Vezivna vlakna uglavnom se sastoje od kolagena, koji počinje da se razgrađuje na temperaturi od oko 50 stepeni Celzijusa.

Na nešto višoj temperaturi, koja zavisi od vrste mesa, i mišićne ćelije počinju da se razgrađuju, sokovi izlaze, a meso postaje žilavo. Ponovo može da omekša jedino ako se dugo priprema na niskoj temperaturi, kako bi se kolagen razgradio i pretvorio u želatin. Rezultat je mekana, gotovo lepljiva tekstura, karakteristična za dobra jela od mesa pripremljena u sosu, poput gulaša.

Veština dobrih kuvara ogleda se u tome da meso ispeku tako da sačuva sočnost ili da ga pripremaju dovoljno dugo da ponovo omekša.

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Skuplji komadi mesa, poput svinjskog filea, obično nemaju mnogo vezivnih vlakana, pa se mogu brzo pripremati u tiganju ili na roštilju. Svinjski odresci od buta odličan su izbor za pohovanje. Biće dovoljno oko četiri minuta pečenja sa svake strane, odnosno nešto duže ako su komadi veći.

Žilavije komade, koji se prepoznaju po prošaranosti masnoćom i žilicama, najbolje je dinstati ili peći u poklopljenoj posudi u rerni. Masniji komadi svinjetine, kao i carsko meso, idealni su za sporu pripremu.

Ako želite da pripremite brz ručak, odličan izbor je stir-fry metoda. Podrazumeva prženje povrća i mesa isječenog na komade veličine zalogaja, u tiganju na jakoj vatri. Za to možete koristiti svinjski file ili lungić. Važno je samo da ne pretrpate tiganj kako meso ne bi počelo da se kuva u sopstvenim sokovima. Bolje je da ga pržite iz dva puta.

Da biste bili sigurni da je meso pečeno, ali ne i prepečeno, korisno je da imate kuhinjski termometar. Prilikom mjerenja temperature ubodite ga u najdeblji dio mesa, vodeći računa da ne dodiruje kost.

Carsko meso

Da biste dobili hrskavu koricu na carskom mesu, važno je da zasečete kožu prije pečenja i dobro je posolite. Pošto je koža prilično čvrsta, za to će vam biti potreban kvalitetan i oštar nož.

Plitko zasecite samo gornji sloj kože, preko cijele površine, ali pazite da ne zasečete meso. Utrljajte so i, po želji, ostavite meso nekoliko sati u frižideru. Ne zaboravite da ga u rernu stavite tako da koža bude okrenuta nagore.

Hrskava pržena svinjska potrbušina popularno je jelo u mnogim zemljama španskog govornog područja. U Dominikanskoj Republici poznata je pod nazivom čičaron (chicharrón). Priprema podrazumijeva kuvanje carskog mesa u vodi sa začinima, a zatim i prženje u ulju.

Svinjski obrazi

Mekani i sočni svinjski obrazi idealni su za posluživanje u gustom sosu punom ukusa. Najprije uklonite žilice i opne, zatim ih uvaljajte u brašno i kratko propržite sa svih strana.

U istom tiganju propržite korenasto povrće, pa dodajte mesni bujon i začine. Nakon kratkog krčkanja vratite meso u sos, a možete dodati i malo piva. Poklopite i dinstajte oko dva sata. Posljednjih pola sata skinite poklopac kako bi se sos zgusnuo.

Savršena rebarca

Prilikom pripreme svinjskih rebara možete koristiti suvu ili tečnu marinadu, u zavisnosti od toga da li meso želite da pečete na roštilju ili u rerni.

Suva marinada odličan je izbor za roštilj, dok je tečna pogodnija za pripremu u rerni. U tečnu marinadu dodaju se svježi sastojci poput crnog luka, bijelog luka i korijandera, koji se odlično slaže sa svinjetinom.

Rebra najprije posolite i pobiberite, a zatim ih prelijte vodom u koju ste dodali isjeckano povrće, začine i malo ulja. Količina tečnosti treba da bude dovoljna da prekrije meso.

Ostavite meso u marinadi preko noći ili najviše dva dana. Tako pripremljena rebra peku se na temperaturi od 140 do 150 stepeni Celzijusa, u zavisnosti od debljine. Kao okvirno pravilo, računajte na sat vremena pečenja po kilogramu mesa.

Za suvu marinadu, osim soli i bibera, možete koristiti začine po želji, poput granulisanog crnog i bijelog luka, slatke ili ljute mljevene paprike i čilija. Mješavinu utrljajte u meso koje odmah možete staviti na roštilj, mada je bolje da malo odstoji ako imate vremena. Pecite na umjerenoj vatri oko pola sata, u zavisnosti od debljine rebara.

Svinjski kotleti iz rerne

So omekšava meso, pa je dobro da odreske posolite najmanje 30 minuta pre pečenja, a još bolje četiri sata ranije ako imate vremena.

Možete napraviti i salamuru od 700 mililitara hladne vode i tri kašike krupne morske soli, pa u nju potopiti odreske. Po želji dodajte začinsko bilje, bijeli luk i limunov sok.

Prije pečenja meso osušite papirnim ubrusom, a zatim ga zapecite u dobro zagrejanom tiganju sa obe strane. Izvadite meso, pa u tiganj dodajte komadić putera, čen bijelog luka i grančicu majčine dušice.

Drvenom varjačom sastružite karamelizovane sokove sa dna tiganja i miješajte nekoliko minuta. Procijedite sos i sačuvajte ga do posluživanja.

Meso zatim prebacite u rernu. Svinjski kotlet biće pečen kada temperatura u njegovom najdebljem dijelu dostigne 60 do 62 stepena Celzijusa. U zavisnosti od debljine odreska, biće potrebno šest do deset minuta u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni.

Kada završite pečenje, prekrijte odrezak aluminijumskom folijom i ostavite ga najmanje pet minuta da se sokovi ravnomerno rasporede. Tako ćete sačuvati njegovu sočnost. Poslužite uz sos i prilog po želji.

Hrskava slanina

Ako želite hrskavu slaninu, nemojte je stavljati u veoma zagrejan tiganj jer lako može da zagori. Rezultat će biti prepečena, tvrda i gorka slanina.

Najbrži način da dobijete dobar rezultat jeste da slaninu stavite u hladan tiganj i pržite nekoliko minuta na slaboj vatri. Ako pripremate veću količinu, možete je peći i u rerni, na papiru za pečenje, na 200 stepeni oko 15 minuta.

Međutim, ako želite da slanina bude istovremeno hrskava i sočna, potreban vam je još jedan sastojak: voda.

Stavite slaninu u tiganj i sipajte toliko vode da je gotovo prekrije. Kada voda proključa, smanjite temperaturu na srednje jaku i sačekajte da ispari. Zatim dodatno smanjite vatru i nastavite da pečete dok slanina ne porumeni i postane hrskava.

Dok voda ključa, masnoća iz slanine počinje da se topi, pa meso neće zagorijeti dok čekate da se ispeče. Rezultat je hrskava, ali mekana i sočna grickalica.

Cjepkana svinjetina

Cepkana svinjetina, američki je klasik koji je ime dobio po sočnom mesu koje se lako razdvaja viljuškom na vlakna. Najčešće se služi u pecivu, tortiljama ili uz omiljenu salatu.

Ovo jelo lako možete pripremiti i kod kuće, sporim pečenjem u rerni na nižoj temperaturi. Najčešće se koristi svinjska plećka jer sadrži dovoljno masnoće, a dobar izbor je i potrbušina. Nakon mariniranja, meso je spremno za pečenje.

Neki kuvari preporučuju da meso stavite na rešetku postavljenu iznad pleha, na čije dno ćete sipati malo vode, a zatim sve prekrijete aluminijumskom folijom. Tako će meso ostati posebno sočno. Možete ga peći i u mješavini bujona i začina.

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Meso se peče oko dva sata po kilogramu, na temperaturi od približno 140 stepeni Celzijusa. Gotovo je kada može lako da se razdvaja viljuškom.

Svinjski vrat

Svinjski vrat možda nije među najcijenjenijim komadima mesa, ali uz dobru pripremu lako može da postane pravi specijalitet. Prošaran masnoćom, odličan je za pečenje na roštilju jer ostaje sočan, ali ga možete pripremiti i u tiganju ili rerni.

Ako želite sočan svinjski vrat iz rerne, najprije ga ostavite u marinadi preko noći, a zatim kratko zapecite u tiganju sa svih strana kako bi zadržao sokove.

Stavite meso u posudu za pečenje i dodajte toliko bujona da dopire do trećine visine mesa. Poklopite posudu i pecite na nižoj temperaturi nekoliko sati, u zavisnosti od količine mesa. Tokom pečenja, po potrebi dolivajte još bujona.

Sokove od pečenja možete dodatno ukuvati i poslužiti uz meso, krompir i povrće.

Ako se meso predugo peče na preniskoj temperaturi, može izgubiti sočnost i postati suvo. Zato, ako se odlučite za pripremu na roštilju, vodite računa da ga prethodno dobro zagrijete.

Odreske debljine oko jednog centimetra pecite približno četiri minuta sa svake strane. Kada budu gotovi, prekrijte ih aluminijumskom folijom i ostavite najmanje pet minuta da odmore. Tako će zadržati sočnost.

Ako tiganj nije dovoljno zagrijjan, meso će se zalijepiti, a sokovi će iscurjeti. Kuvari savjetuju da najprije sipate malo ulja u tiganj koji dobro zadržava toplotu. Zagrejte ga, pa dodajte meso prije nego što ulje počne da se dimi.

Idealno je da temperatura bude visoka na početku, dok se meso ne zapeče, a zatim je smanjite na srednju. Dok se meso peče, nemojte se udaljavati iz kuhinje, ali izbjegavajte i neprestano bockanje, okretanje i pomjeranje. Kada bude gotovo, ugasite ringlu i sklonite tiganj sa vatre kako se meso ne bi isušilo.

Svinjski kare

Ako odlučite da ga pripremite u rerni, svinjski kare možete premazati senfom i posoliti ili utrljati mješavinu soli i suvih začina.

Najprije zapecite meso u tiganju sa svih strana, a zatim ga prebacite u posudu za pečenje. Dodajte malo bujona i poklopite. U zavisnosti od veličine komada, pecite oko pola sata na 180 stepeni Celzijusa.

Nakon toga skinite poklopac, po potrebi dodajte još bujona i nastavite da pečete još približno pola sata, piše Danas.