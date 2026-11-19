Kupovina nove odjeće uvijek je razlog za zadovoljstvo. Ipak, koliko je zaista čista garderoba koju prethodno isprobamo u kabini za presvlačenje? Šta se dešava ako obučemo novu haljinu ili pantalone, a da ih prethodno nismo oprali?

Stručnjaci upozoravaju da nova odjeća može izazvati određene neželjene reakcije na koži, poput kontaktnog dermatitisa, ali i šugu.

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Boje i hemikalije mogu biti problem

Jedan od razloga za oprez jesu hemikalije i boje koje se koriste u proizvodnji i obradi tkanina.

Kako objašnjava Glen Morison, profesor nauke o životnoj sredini i inženjerstva, pojedine boje nisu čvrsto hemijski vezane za vlakna, zbog čega mogu preći na kožu i izazvati iritaciju ili kontaktni dermatitis.

Ono što ne možemo vidjeti golim okom

Čak i potpuno novi komad odjeće, koji ste upravo kupili u prodavnici, može sadržavati materije koje nisu naročito prijatne za kožu. Na novoj garderobi mogu se naći i tragovi bakterija i drugih mikroorganizama.

Dermatolog dr Džejmi L. Miler potvrđuje da je moguće da mikroorganizmi opstanu na odjeći.

Nekoliko studija bavilo se prisustvom bakterija i virusa na odjeći nakon isprobavanja. Među najčešće otkrivenim mikroorganizmima bile su fekalne bakterije i virusi koji se prenose putem sekreta iz nosa. Na odjeći mogu preživjeti i vaške, šugarci, pa čak i stenice, i to nekoliko dana – objašnjava doktorka Miler.

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Kada je potreban poseban oprez?

Poseban oprez savjetuje se prilikom kupovine uske odjeće, sportske garderobe i donjeg veša, naročito ako proizvodi nisu fabrički upakovani i zaštićeni.

Međutim, potencijalni problem ne predstavljaju samo bakterije i virusi. Čak i ako je osoba koja je prethodno isprobala odjeću vodila računa o higijeni, na tkanini mogu ostati tragovi parfema, losiona, krema i drugih kozmetičkih proizvoda.

Takve supstance kod osjetljivih osoba mogu izazvati iritaciju kože i očiju, pa čak i disajnih puteva.

Potencijalni iritansi ne potiču nužno samo od ljudi koji su dodirivali odjeću. Mirisne svijeće, osvježivači prostora i drugi proizvodi kojima prodavnice stvaraju prijatnu atmosferu takođe mogu ostaviti tragove na garderobi izloženoj u prodajnom prostoru.

Ipak, izvori mogućih nečistoća ne završavaju se u prodavnici. Dio problema nastaje mnogo ranije, tokom same proizvodnje i transporta. Potencijalni iritansi mogu dospjeti na odjeću u različitim fazama proizvodnog procesa.

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Da li je kupovina preko interneta sigurniji izbor?

Ako mislite da je kupovina odjeće putem interneta sigurnija opcija jer izbjegavate isprobavanje komada koje su prethodno nosili drugi kupci, to nije nužno tačno.

Profesorka Karen K. Leonas sa Državnog univerziteta Sjeverne Karoline objašnjava da odjevni predmeti prolaze kroz brojne faze obrade, pakovanja, skladištenja i transporta prije nego što stignu do prodavnica i kupaca.

Tokom svakog od tih procesa mogu doći u kontakt sa različitim površinama, mašinama i ljudima.

–Usljed neodgovarajućih uslova skladištenja ili transporta mogući su tragovi buđi, gljivica i bakterija na odjeći – kaže Leonas.

Čistoća je pola zdravlja

Filip Tierno, klinički profesor mikrobiologije i patologije, dodaje da odjeća na putu od proizvodne hale do prodavnice i vašeg doma može doći u kontakt sa različitim vrstama mikroorganizama.

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Ipak, dobra vijest je da se većina potencijalnih problema može izbjeći jednostavnim pranjem nove odjeće. Na taj način moguće je ukloniti veliki dio mikroorganizama, hemikalija, boja i drugih materija koje su se zadržale na tkanini tokom proizvodnje, transporta i prodaje.

Iako se pojedine sintetičke boje teže uklanjaju, redovno pranje odgovarajućim deterdžentom dovoljno je da se smanji prisustvo većine nečistoća, prenosi Kurir.