Zahvaljujući proizvodu koji se nalazi u gotovo svakom kućnom ormariću za lijekove, možete brzo i jednostavno očistiti zagorjelo dno pegle. Ova metoda je iznenađujuće efikasna.

Sve što vam je potrebno jeste nekoliko tableta paracetamola, u zavisnosti od toga koliko je dno pegle zaprljano, i jedna krpica.

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Čišćenje se obavlja dok je dno pegle vruće, zbog čega je važno biti posebno oprezan.

Prema ovom savjetu, najprije zagrijte peglu, a zatim tabletama paracetamola prelazite preko zaprljanih dijelova. Na ovaj način zagorjeli ostaci trebalo bi da se lakše uklone sa površine.

Savjetuje se da tablete ne držite prstima, već da ih koristite pomoću pincete kako biste izbjegli opekotine.

Ovaj trik može biti koristan svima kojima se dogodilo da predugo zadrže peglu na odjeći i tako zagore njenu površinu., prenosi GlasSrpske.

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Ipak, prije primjene provjerite uputstvo proizvođača pegle, jer čišćenje vruće površine tabletama može ostaviti ostatke i oštetiti premaz.