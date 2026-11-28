Danima se na srpskim putevima dešavaju saobraćajne nezgode, a jedan od faktora koji dodatno otežava vožnju jesu loši vremenski uslovi. Da li ste znali da se dioptrija može promijeniti u toku samo vožnje?

Iznenadni pljuskovi, mokri kolovozi i voda koja prska po vetrobranskom staklu smanjuju vidljivost i predstavljaju izazov čak i za vozače koji imaju dobar vid. Situacija je još komplikovanija tokom noćne vožnje, posebno kada im u susret dolaze automobili sa dugim svjetlima.

Kako se oko prilagođava ovakvim uslovima i kada je potrebno proveriti dioptriju, govorila je za TV Prva oftalmolog Ana Georgijević-Nenadić.

Prema njenim riječima, smanjena vidljivost tokom kišnog vremena, ali i noću, može značajno da utiče na kvalitet vida. Jedan od razloga je prelamanje svjetlosti, usljed čega dolazi do njenog rasipanja, dok se zenica širi. Tada se može javiti fenomen takozvane noćne kratkovidosti.

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"U takvim uslovima dioptrija može privremeno da se pomeri ka minus vrednostima, čak i do minus dva, dok kod osoba koje već imaju minus dioptriju ona može postati izraženija", istakla je.

Oftalmolog dodaje da vozači često nisu svjesni ovih promjena, a dodatne tegobe mogu da izazovu klima-uređaji i grijanje u automobilu. Oni mogu doprinijeti suvoći i iritaciji očiju, pojačanom suzenju i osjećaju peckanja.

"Problem tokom zimskih mjeseci može da predstavlja i snijeg, koji reflektuje veliku količinu svjetlosti. U takvim situacijama naočare za sunce mogu pomoći u smanjenju odsjaja", pojasnila je.

Savjetuje se da vozači za volan sjedaju odmorni, kao i da neposredno prije puta izbjegavaju dugotrajno gledanje u ekran računara ili telefona, kako bi oči bile što manje opterećene, prenosi b92.